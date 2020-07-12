【美股一周】三大指數齊升 今周看大行業績

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【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享）
美股三大指數周五齊報升，納指更連續3日收市破頂。三大指數一周累計亦錄得升幅，其中納指累升4%。觀望今周，多間大行及資產管理管理今周陸續公布業績，料左右美股後市走勢。
道指周五升1.4%，收報26075點、標指升1%，收報3185點、納指升0.6%、收報10617點。一周累計，道指累升1%、標指累升1.8%、納指升4%。
觀望今周，摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）、花旗（Citigroup，美︰C）、摩根士丹利（Morgan Stanley，美︰MS）等大行均會公布業績。這些大行的業績表現，被視為評估金融業健康的指標。
而貝萊德（BlackRock，美︰BLK）亦會在周五公布上季業績，其表現亦引起市場關注。資產管理公司的表現往往與市場表現掛鉤，而貝萊德亦視為資產管理公司的龍頭。
貝萊德的股價今年累升約9%，跑贏大市表現。路透社報道指，分析師普遍預計，受金融市場表現走高及投資者風險偏好改善的推動下，貝萊德第二季的資產管理規模（Assets Under Management，AUM）會強勁復甦。
分析師指，倘貝萊德的資產管理規模更大，意味著公司可徵收更多的費用，可錄得更高的毛利率及收入。
不過，有部份分析師憂慮，如果新冠肺炎疫情迫使美國部分地區，停止或押後重新開放經濟活動的計劃，資產管理公司可能會受到打擊。
高盛（Goldman Sachs）分析師上周估計，美國經濟在2020年或萎縮4.6%，此前曾預測為萎縮4.2%。德意志銀行（Deutsche Bank）分析師則認為，如果第二波疫情阻礙全球經濟復甦的步伐，而在現時美股正接近新冠病毒爆發後高位之際，市場確出現調整的風險中，故該行對美股保持謹慎態度。
另外，歐洲央行會在周四議息，市場預期歐央會維持利率不變，但關注會否擴大買債規模。
歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）此前曾指，歐元區可能已過了新冠肺炎帶來的經濟危機的最糟糕時刻，但敦促各國當局為可能爆發二次疫情做好準備，並強調必須動用所有的貨幣及財政政策。歐盟27成員國領袖亦會在周五會面，料討論規模達7,500億歐元的抗疫復甦基金。
|環球一周數據
|日期
|地區
|數據及事項
|預測數字
|上次數字
|13/7（一）
|英國
|英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）發表視像演講
|比利時
|歐盟外長會議，料討論牽涉香港議題
|14/7（二）
|美國
|6月消費物價指數（CPI，按月）
|0.5%
|-0.1%
|15/7（三）
|美國
|7月紐約帝國製造業指數
|8.4
|-0.2
|6月工業生產（按月）
|4.3%
|1.4%
|16/7（四）
|美國
|聯儲局公布褐皮書報告（本港時間凌晨2時）
|6月零售銷售（按月）
|5.0%
|17.7%
|7月費城製造業指數
|19.1
|27.5
|上周首次申領失業救濟人數
|125.0萬
|131.4萬
|7月NAHB房屋市場指數
|60
|58
|5月商業庫存
|-2.3%
|-1.3%
|歐元區
|歐洲央行議息，料維持利率不變，市場關注會否擴大買債
|17/7（五）
|美國
|6月新屋動工
|117.8萬間
|97.4萬間
|6月建築批則
|130萬間
|122萬間
|7月密歇根大學消費者信心指數（初值）
|79.0
|78.1
|歐元區
|6月CPI（按月，終值）
|0.3%
|0.3%
|6月核心CPI（按年，終值）
|0.8%
|0.8%
|比利時
|歐盟27成員國領袖會面，料討論抗疫復甦基金。
|主要美企業績
|日期
|企業
|預測每股盈利（美元）
|去年同期每股盈利（美元）
|14/7（二）
|摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）
|1.05
|0.84
|花旗（Citigroup，美︰C）
|0.38
|-1.34
|富國（Wells Fargo，美︰WFC）
|-0.07
|-0.04
|15/7（三）
|聯合保健（UnitedHealth，美︰UNH）
|5.17
|3.52
|高盛（Goldman Sachs，美︰GS）
|4.03
|3.54
|16/7（四）
|美國銀行（Bank of America，美︰BAC）
|0.27
|0.38
|摩根士丹利（Morgan Stanley，美︰MS）
|1.13
|1.00
|強生（Johnson & Johnson，美︰JNJ）
|1.48
|2.07
|17/7（五）
|貝萊德（BlackRock，美︰BLK）
|6.88
|6.39
|Netflix（美︰NFLX）
|1.81
|1.61
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責任編輯：楊心悅