【美股一周】三大指數齊升 今周看大行業績

美股三大指數周五齊報升，納指更連續3日收市破頂。三大指數一周累計亦錄得升幅，其中納指累升4%。觀望今周，多間大行及資產管理管理今周陸續公布業績，料左右美股後市走勢。

道指周五升1.4%，收報26075點、標指升1%，收報3185點、納指升0.6%、收報10617點。一周累計，道指累升1%、標指累升1.8%、納指升4%。

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觀望今周，摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）、花旗（Citigroup，美︰C）、摩根士丹利（Morgan Stanley，美︰MS）等大行均會公布業績。這些大行的業績表現，被視為評估金融業健康的指標。

而貝萊德（BlackRock，美︰BLK）亦會在周五公布上季業績，其表現亦引起市場關注。資產管理公司的表現往往與市場表現掛鉤，而貝萊德亦視為資產管理公司的龍頭。

貝萊德的股價今年累升約9%，跑贏大市表現。路透社報道指，分析師普遍預計，受金融市場表現走高及投資者風險偏好改善的推動下，貝萊德第二季的資產管理規模（Assets Under Management，AUM）會強勁復甦。

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分析師指，倘貝萊德的資產管理規模更大，意味著公司可徵收更多的費用，可錄得更高的毛利率及收入。

不過，有部份分析師憂慮，如果新冠肺炎疫情迫使美國部分地區，停止或押後重新開放經濟活動的計劃，資產管理公司可能會受到打擊。

高盛（Goldman Sachs）分析師上周估計，美國經濟在2020年或萎縮4.6%，此前曾預測為萎縮4.2%。德意志銀行（Deutsche Bank）分析師則認為，如果第二波疫情阻礙全球經濟復甦的步伐，而在現時美股正接近新冠病毒爆發後高位之際，市場確出現調整的風險中，故該行對美股保持謹慎態度。

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另外，歐洲央行會在周四議息，市場預期歐央會維持利率不變，但關注會否擴大買債規模。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）此前曾指，歐元區可能已過了新冠肺炎帶來的經濟危機的最糟糕時刻，但敦促各國當局為可能爆發二次疫情做好準備，並強調必須動用所有的貨幣及財政政策。歐盟27成員國領袖亦會在周五會面，料討論規模達7,500億歐元的抗疫復甦基金。

環球一周數據 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 13/7（一） 英國 英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）發表視像演講 比利時 歐盟外長會議，料討論牽涉香港議題 14/7（二） 美國 6月消費物價指數（CPI，按月） 0.5% -0.1% 15/7（三） 美國 7月紐約帝國製造業指數 8.4 -0.2 6月工業生產（按月） 4.3% 1.4% 16/7（四） 美國 聯儲局公布褐皮書報告（本港時間凌晨2時） 6月零售銷售（按月） 5.0% 17.7% 7月費城製造業指數 19.1 27.5 上周首次申領失業救濟人數 125.0萬 131.4萬 7月NAHB房屋市場指數 60 58 5月商業庫存 -2.3% -1.3% 歐元區 歐洲央行議息，料維持利率不變，市場關注會否擴大買債 17/7（五） 美國 6月新屋動工 117.8萬間 97.4萬間 6月建築批則 130萬間 122萬間 7月密歇根大學消費者信心指數（初值） 79.0 78.1 歐元區 6月CPI（按月，終值） 0.3% 0.3% 6月核心CPI（按年，終值） 0.8% 0.8% 比利時 歐盟27成員國領袖會面，料討論抗疫復甦基金。

主要美企業績 日期 企業 預測每股盈利（美元） 去年同期每股盈利（美元） 14/7（二） 摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM） 1.05 0.84 花旗（Citigroup，美︰C） 0.38 -1.34 富國（Wells Fargo，美︰WFC） -0.07 -0.04 15/7（三） 聯合保健（UnitedHealth，美︰UNH） 5.17 3.52 高盛（Goldman Sachs，美︰GS） 4.03 3.54 16/7（四） 美國銀行（Bank of America，美︰BAC） 0.27 0.38 摩根士丹利（Morgan Stanley，美︰MS） 1.13 1.00 強生（Johnson & Johnson，美︰JNJ） 1.48 2.07 17/7（五） 貝萊德（BlackRock，美︰BLK） 6.88 6.39 Netflix（美︰NFLX） 1.81 1.61

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責任編輯：楊心悅