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【第三波疫情】最新疫廈名單 邊區疫廈最多？

環球政經 17:48 2020/07/12

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截至今日（12日）早上11時止，本港最少新增37宗新型冠確診個案，以及16宗初步確診個案。而大醫學院院長梁卓偉今早接受電台訪問時表示，現時持續爆發本地新冠個案，九龍東及新界兩區屬較高風險的地理群組，情況令人擔憂。其中沙田水泉澳群組源頭可能來自瀝源邨。他更加擔心是慈雲山有比較大的風險，九龍東的群組越來越多。

本刊由本月4日彬記粥麵店出現染疫群組開始至今，按衛生防疫中心每日更新衛生防護中心每日更新疫廈名單統計，至11日更新版本統計，以黃大仙、油尖旺及沙田區疫廈最多，當中不少屬食肆。

疫廈最多的三區，每區名單如下（後附日期為確診或疑似個案最後到訪日期）：

黃大仙：

彩雲商場 彩雲街市（7月4日)

黃大仙中心南館金記冰室 （7月4日)

雲山中心 （7月4日)

彩雲商場 麥當勞 （7月5日）

毓華里 12-14 號時代冰室 （7月6日)

貴池徑 2 號 （7月6日)

中華基督教會扶輪中學 （7月6日)

慈雲山中心 百匯軒 （7月6日)

黃大仙中心南館 （7/7)

龍池徑 60 號 A新志興至尊燒鵝大王 （7月7日）

彩雲商場 彩龍皇宮大酒樓 （7月7日）

德望中學 （7月7日）

聖母書院 （7月7日）

慈雲山中心 阮蘭坊 （7月7日）

蒲明里 6、8、10、12 號及蒲惠里 11 號 （7月8日）

牛池灣街市（7月9日)

 

油尖旺區：

旺角道 30-36 號麥當勞（7月4日)

柯士甸大廈 （7月4日)

城 ShakeShack  （7月4日)

朗豪坊  （7月4日)

恆豐中心 大食代 （7月4日)

港景匯商場 （7月4日)

文蔚街 24 號 新華寶城餐廳 （7月5日）

文英街 26-28 號新發茶餐廳 （7月5日）

旺角城大廈 （7月5日）

怡興閣 維亞軒餐廳 （7月6日)

旺角中心第 1 座 （7月7日）

旺角鵝皇館 新興鋼具商業大廈 （7月7日）

The One （7月7日）

先達廣場 （7月8日）

 

沙田區：

馬鞍山廣場 （7月4日)

水泉澳廣場 太子燒味餐廳 （7月4日)

大圍道 13 號 （7月5日）

瀝源商場 （7月5日）

新城市廣場 （7月5日）

水泉澳廣場 麥當勞 （7月5日）

沙田凱悅酒店 （7月6日)

京瑞廣場 1 期 豐鍋日式涮涮鍋 （7月6日)

馬鞍山新港城中心 （7月6日)

水泉澳廣場 （7月6日)

新翠商場 PizzaHut （7月6日)

新城市中央廣場荳子 （7月7日）

九龍城浸信會禧年(恩平)小學 （7月7日）

火炭環球工業中心地下 1-2 室 （7月9日)

 

相關文章：【第三波疫情】梁卓偉估計病毒已變種 1名確診者可傳染3至4人

 

全港各區疫廈名單，見於衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，下面是最新公布（至7月11日）。

相關文章：【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?

相關文章：【第三波疫情】疫廈名單 不斷更新（7月10日版）

 

 

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撰文 : 高富健

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