【香港經濟】本港上半年4.9萬間新成立公司　較去年下半年減少兩成

▲ 至於今年上半年新成立的本地公司總數，為48,760間。（資料圖片）

本港經濟下行，新成立的公司亦較去年少。公司註冊處今日（7月12日）發表的統計數字顯示，截至今年六月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數，達1,381,355間。至於今年上半年新成立的本地公司總數，為48,760間；較去年下半年的數字，下跌19.66%。

據悉，截至今年六月底，註冊非香港公司的總數達13,117間，當中今年上半年在香港設立營業地點，並根據《公司條例》註冊的非香港公司，共有876間；而去年下半年則有1,093間。

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公司註冊處處長鍾麗玲指，為落實《財政預算案》中，宣布的其中一項支援企業紓困措施，《2020年公司（費用）（修訂）規例》將於10月1日生效，寬免公司準時交付的周年申報表登記費，為期兩年。而為鼓勵公眾更廣泛地使用本處的電子服務，以電子形式成立公司及註冊非香港公司，所須繳付的費用亦將會由10月1日起扣減10%。

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她續指，政府向立法會提交的《有限合夥基金條例草案》，於7月9日（上周四）通過，其有助吸引私募基金及創投基金在香港成立和營運，以便將資本引入實體行業公司，特別是粵港澳大灣區創新及科技領域的初創企業。

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責任編輯：馬意文