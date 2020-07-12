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【MacBook】蘋果MacBook用戶注意　避免使用鏡頭保護蓋

科技 15:34 2020/07/12

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蘋果官方用戶支援文件提醒MacBook用戶，不要安裝鏡頭保護蓋。（圖片來源：蘋果）

不少筆記本電腦用戶，都會在屏幕上方的攝影鏡頭加貼一塊保護蓋，減輕鏡頭在不知情下被開啟的風險。蘋果MacBook的用戶就要注意，官方日前提醒用戶，不要在MacBook上使用鏡頭保護蓋，因當關上電腦時，可能會導致顯示屏損壞，亦可能干擾環境光感應器，影響自動亮度等功能的運作。

蘋果公司在7月初於官網的用戶支援頁刊出有關指引文件。文件上解釋，如果在MacBook上裝上鏡頭保護蓋，因顯示屏與鍵盤間的間隙非常緊密，保護蓋有可能對屏幕構成損壞。

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外媒報道指出，這警告可能源自近日增加的MacBook用戶投訴，多個蘋果用戶論壇都有人表示屏幕損壞的情況，包括在鏡頭下方的屏幕出現裂紋，嚴重者甚至無法再使用屏幕，有關問題在新推出的MacBook Pro尤其嚴重。

蘋果指鏡頭已設置私隱保護

在用戶支援文件中，蘋果強調MacBook的攝影鏡頭已有私隱保護裝置，當使用時它會亮起綠燈，而任何應用想要啟動鏡頭時，綠燈也必要亮起，因此用戶能清楚知道鏡頭的使用情況。而且，在macOS Mojave或以後的系統，任何應用要存取鏡頭，都要先徵得用戶同意，用戶亦可在系統設定更改鏡頭的存取權。如果用戶仍需要長期遮蓋上MacBook的鏡頭，蘋果則建議用戶要使用薄於普通打印纸的0.1mm厚度，並且不會留下膠水殘留物的物品遮上鏡頭。

責任編輯: 周俊霖

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