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【美國疫情】特朗普首次公開戴口罩 拜登：浪費4個月時間

環球社會熱點 15:10 2020/07/12

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美國疫情持續多時，但美國總統特朗普（Donald Trump）一直未有在公開場合戴口罩。特朗普上周六到軍方醫院視察時，終於首次公開在公開場合佩戴口罩。民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）透過發言人批評特朗普浪費了4個月時間。

特朗普周六前往沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）探訪時，戴上海軍藍色的口罩，口罩上更印有金色的總統標誌。

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特朗普向在場記者表示：

「我認為當你身在醫院，尤其是在與很多官兵交談，有些人剛離開手術台，我認為戴口罩就是一件好事。」

（I think when you are in a hospital, especially in that particular setting when you are talking to a lot of soldiers, people that in some cases just got off the operating table, I think it’s a great thing to wear a mask.）

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特朗普以往在公開場合都拒絕佩戴口罩，亦不會公開呼籲其他美國人戴口罩，指這是個人選擇。

拜登發言人批評，特朗普浪費4個月時間，「不鼓勵」民眾作戴口罩等基本保護的措施，又沒有承擔責任及領導民眾抗疫。

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責任編輯：楊心悅

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