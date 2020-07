【美國疫情】特朗普首次公開戴口罩 拜登：浪費4個月時間

美國疫情持續多時,但美國總統特朗普(Donald Trump)一直未有在公開場合戴口罩。特朗普上周六到軍方醫院視察時,終於首次公開在公開場合佩戴口罩。民主黨總統參選人、前副總統拜登(Joe Biden)透過發言人批評特朗普浪費了4個月時間。

特朗普周六前往沃爾特里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)探訪時,戴上海軍藍色的口罩,口罩上更印有金色的總統標誌。

特朗普向在場記者表示:

「我認為當你身在醫院,尤其是在與很多官兵交談,有些人剛離開手術台,我認為戴口罩就是一件好事。」

(I think when you are in a hospital, especially in that particular setting when you are talking to a lot of soldiers, people that in some cases just got off the operating table, I think it’s a great thing to wear a mask.)

特朗普以往在公開場合都拒絕佩戴口罩,亦不會公開呼籲其他美國人戴口罩,指這是個人選擇。

拜登發言人批評,特朗普浪費4個月時間,「不鼓勵」民眾作戴口罩等基本保護的措施,又沒有承擔責任及領導民眾抗疫。

