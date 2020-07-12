【港區國安法】胡錫進斥西方虛偽只放寬港人移民　胡：為何內地14億民眾無份？

港區國安法訂立後，英國及澳洲等國家公布放寬香港人移民計劃，而陸續亦有台灣、加拿大及新西蘭等稱會研究其他方案。環球時報總編輯胡錫進在微博再就此事發文評論，質疑西方以「人權」為由修改移民政策，為何只讓香港人移民當地，卻沒讓內地14億人同享。直指西方國家虛偽。

胡錫進指：「有國安法就沒人權了？西方一直罵中國內地『沒人權』，比香港『黑暗』多了。那就多給中國內地公民簽證和居留權唄，允許更多內地人去西方移民唄。否則，多虛僞啊。中國內地有14億人，很適合西方國家表演他們的悲憫，他們可以源源不斷地發簽證。」

他之後又諷刺說，西方疫情嚴重 中國人現在有「轎子擡」也不去：「當然了，這一切要在疫情過去之後。現在即便一些西方國家用八擡大轎子擡，絕大部分中國人也不會去。他們那裏太亂了，我們不敢去」。

胡早前曾撰文，指英國不可能好心收留香港人。

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昨日他亦指美台要為台海局勢降溫。

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