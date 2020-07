【新盤戰況】疫情趨嚴峻爆買家無有怕照入市　豪客斥2,800萬購KOKO HILLS兩伙

本港新冠肺炎疫情爆發第三波,涉及多個感染群組,衞生防護中心傳染病處主任張竹君更指今次是本港爆發疫情以來最嚴重的情況。不過,一手市場仍是「馬照跑舞照跳」,兩個大型全新盤:會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS及長實(01113)及港鐵(00066)旗下日出康城SEA TO SKY於周六(11日)分別進行首輪及第三輪開售,仍吸引大批市民排隊買樓,出現銷售率各為52%及35%,兩盤的兩房單位銷情最旺。

【疫情再臨】天水圍慧景軒業主趕移民沽特色單位 為何買家願意以區內新高呎價1.68萬元接貨?



KOKO HILLS於周六上午8時開始賣樓,公開發售佔160伙,招標涉5伙,共發售165伙。發展商表示,截至周六晚上8時,該盤暫售出85伙,套現逾10.2億元,佔是次銷售單位約52%。其中有2組買家購入2個單位,其中有買家以約2,800萬購元入2伙(分別為3房半及2房),屬是次最大手成交。是次銷售以第3座B室2房(開放式廚房)單位率先沽清,同戶型單位是次合共售出34伙,佔是次推售同類戶型逾7成。

國安法疫情轉壞夾擊 樓市勢危﹖ 「樓市大好友」汪敦敬唱反調:「住宅上升動力為20年來最大!」

▲ KOKO HILLS 周六進行首輪開售,買家要排長龍等買樓



該盤也以標售形式出售第2座地下及1樓平台特色單位,屬4房3套加工作間連洗手間加儲物室,實用面積1,850平方呎,連462平方呎平台,以4,250.3萬元,成交呎價22,974元。

▲ 會德豐地產常務董事黃光耀先生及市務助理總經理陳惠慈小姐向KOKO HILLS買家及到場代理派發防疫包,包括消毒搓手液及口罩套。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示,KOKO HILLS 區內屋苑的樓齡逾30年,累積購買力,該盤首輪開售用家比例佔80%,以換樓客為主。該行A組出席率約50%。陳永傑指,高於1,000萬物業,始終受按揭成數所限,買家顧慮較多。另一方面疫情亦影響周六的出席率。

【疫情第三波】疫情急劇轉差市民減外出 周末預約睇樓量按周跌逾7% 哪屋苑跌幅最大?

日出康城SEA TO SKY方面,於周六進行第三輪發售,涉及285伙。發展商日前上載第5份價單,涉及209伙,折實平均呎價17,185元。截至當天晚上9時,市傳市該盤沽出100伙,佔是次銷售單位約35%。其中以兩房單位最吃香,迅速沽清,三房單位等大單位的去貨速度較慢。

▲ SEA TO SKY第三輪銷售仍有不少捧場客

▲ 長實(01113)執行董事趙國雄親自向準買家派發口罩



多個發展商於今天推售的餘貨也獲承接,共錄得約212伙成交,較上周六(5日)售出252伙跌16%左右。

【準買家注意】 疫情爆發第三波 住宅按揭為否再現「大塞車」?



其中嘉華(00173)旗下啟德嘉峯匯於周六沽出5伙,恒大旗下屯門掃管笏新盤恆大‧珺瓏灣1期也售出3伙。至於會德豐旗下將軍澳「澳東O’East」系列Marini、Grand Marini及Ocean Marini同日亦各沽出1伙。



市場也錄大額成交,高銀集團旗下何文田傲玟於周六售出第3座A室,實用面積1,228平方呎,間隔為三房,樓價逾3,600萬元,實用面積呎價29,450元。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!