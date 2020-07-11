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【禍從口出】這間美國食品公司只因一句話，結果......

股樓投資 21:02 2020/07/11

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相信大家都知道什麼叫禍從口出，尤其是對一家企業而言，只要講錯一句話，後果可以不堪設想。今次就由一家美國食品公司的首席執行官完美演繹，而他到底說錯了什麼？原來，只是一句誇讚美國總統特朗普的說話。

事緣是這樣，這國深受拉丁裔美國人喜愛的戈雅食品（Goya Foods）的第三代繼人、首席執行官羅伯特‧烏納努埃（Robert Unanue）日前在白宮出席活動時，對特朗普讚嘆不矣，他說：「我們有像特朗普這樣的總統，真的非常幸運，特朗普是一位建設者！」

結果.....一句簡單的讚美，卻令公司隨即在網上慘遭評擊，且抵制該產品之聲不絕。

不少網民表示，以後都不會再買Goya Foods的產品，據悉，Goya Foods的總部位於美國新澤西州，產品在美國多個州份及眾多拉美國家銷售，而公司亦是在美國由拉美裔持有的最大食品公司。

至於何解網民如此大反應？原因是....有政客指，Goya Foods是許多拉丁裔家庭的主要食糧，但烏納努埃竟然讚揚一位為了政治利益而抵毁和惡意攻擊拉美裔的總統。

誰想到，烏納努埃只是一句討好的說話卻會換來如此大代價呢！所以說，無論是褒是貶，都必須慎言，尤其是作為一家企業或公眾人民，小心！

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撰文 : 華美子

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