內地富豪減持套現　沽喇沙利道豪宅

第三波疫情爆發前，樓市稍為好轉，部分投資者趁機沽貨走人。土地註冊處顯示，喇沙利道1號高層B室，實用面積2,181方呎，上月以6,280萬元易手。值得留意的是，賣家為前北京合康變頻董事長劉錦成（LIU JINCHENG）。

資料顯示，劉錦成於2009年8月，以5,580萬元購入上址，持貨近11年，現帳面賺700萬元，若連稅及佣金計，估計僅賺400多萬元。

事實上，劉錦成向來鍾情香港豪宅，並於2008年起積極投資，曾持有逾20個物業，包括九龍站天璽、深灣9號、大埔比華利山別墅。2017年，他更豪花6.45億元購入山頂MOUNT NICHOLSON雙號屋。

不過，近年他較少出手，沽售物業居多，舉例說，他兩年前以4,430萬元出售灣仔尚匯高層C室，持貨7年，帳面僅賺約270萬元。

除了劉錦成賣樓套現，華誼兄弟（深：300027）創辦人王忠軍數月前也沽售旗下中半山富滙豪庭2座高層A、B室相連單位，帳面勁賺約8,800萬元。不過，有消息指，王忠軍賣樓或為公司解困。

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