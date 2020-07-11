【阿里巴巴】阿里巴巴159億成交破在港紀錄　阿里美股成交更達783億

下一篇文章
【零售寒冬】無印良品美國申請破產保護 一文看清國際及本地零售業境況（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 7月以來的日均成交達98.4億元水平，較6月日均成交26.4億元大增74.5%，在周四單日成交159億元，更破在港第二上市以來紀錄，不過，阿里巴巴美股成交更瘋狂，周三及周四兩日成交分別折算達783億及744億港元，多逾3倍；美股瘋狂成交背後，是股價話語權仍在美股市場。
|阿里巴巴港美成交表現
|日期
|港股成交
（億元）
|美股成交
（億元）
|7月10日
|114.3
|408.9
|7月9日
|159.0
|744.3
|7月8日
|75.3
|782.9
|7月7日
|109.8
|305.1
|7月6日
|95.7
|620.9
|7月3日
|68.7
|休市
|7月2日
|66.2
|312.8
阿里巴巴周四在港159億元大成交之下，股價抽升10%，升幅亦破在港第二上市以來紀錄，不過，阿里巴巴早於周三美股交易時段已率先抽升9%，當日美股成交達783億港元，反映其升勢是由美股走勢帶動。
阿里美股帶動股價，反映美股市場對概股來說仍然重要，但港股市場亦不能忽視，近3個月阿里港股平均股價為211.86元，與美股同步，反映港股市場股價跟隨美股步伐，未來隨着港股成交深度的成長，納入成為藍籌股，以及北水可投資，美股成交額是港股未來可追上的水平。
【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA
相關文章：
【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升 券商目標價的潛在升幅還有幾多？