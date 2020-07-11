【阿里巴巴】阿里巴巴159億成交破在港紀錄　阿里美股成交更達783億

阿里巴巴 （09988） 7月以來的日均成交達98.4億元水平，較6月日均成交26.4億元大增74.5%，在周四單日成交159億元，更破在港第二上市以來紀錄，不過，阿里巴巴美股成交更瘋狂，周三及周四兩日成交分別折算達783億及744億港元，多逾3倍；美股瘋狂成交背後，是股價話語權仍在美股市場。

阿里巴巴港美成交表現 日期 港股成交

（億元） 美股成交

（億元） 7月10日 114.3 408.9 7月9日 159.0 744.3 7月8日 75.3 782.9 7月7日 109.8 305.1 7月6日 95.7 620.9 7月3日 68.7 休市 7月2日 66.2 312.8

阿里巴巴周四在港159億元大成交之下，股價抽升10%，升幅亦破在港第二上市以來紀錄，不過，阿里巴巴早於周三美股交易時段已率先抽升9%，當日美股成交達783億港元，反映其升勢是由美股走勢帶動。

阿里美股帶動股價，反映美股市場對概股來說仍然重要，但港股市場亦不能忽視，近3個月阿里港股平均股價為211.86元，與美股同步，反映港股市場股價跟隨美股步伐，未來隨着港股成交深度的成長，納入成為藍籌股，以及北水可投資，美股成交額是港股未來可追上的水平。

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