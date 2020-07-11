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【居家抗疫】美國網紅開發新款手遊　迅速登上歐美下載榜首

科技 18:04 2020/07/11

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Finger on the App遊戲只需靠手指按在螢幕提醒處不放開，堅持最長時間的玩家就可勝出，最高可獲美金2萬5千元（約港幣19.3萬元）。

新冠肺炎疫情繼續肆虐，人人都減少外出，並盡量與他人保持適當的社交距離。留在家中百無聊賴，不妨試玩最近在歐美AppStore流行的新款手機遊戲《Finger on the App》，既可消磨時間，又可從中賺取獎金。遊戲廠商指，勝出者最高可獲美金2萬5千元（約港幣19.3萬元），遊戲只需靠手指按在螢幕提醒處不放開，堅持最長時間的玩家就可勝出。

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《Finger on the App》是由美國YouTube界網紅MrBeast與一間行銷公司MSCHF共同開發，遊戲操作相當簡單，螢幕上顯示的格網凹陷處會不斷移動，而玩家的手指就必須隨著凹陷處緊貼不放。在遊戲途中，玩家將無法分心做任何其他的事情，例如打電話、接發短訊、鬧鐘提醒或是意外召喚Siri等，都會導致該次累積時間中斷，被迫馬上結束遊戲。而且，玩家需要時刻盯著網格的變化，絕對不容許半點的分心，看似簡單的遊戲，事實上卻極花心神和時間。

若是不小心放開手指，玩家只有三次機會，可在10秒內按回手機。不過，如果附近有其他玩家，則可以透過藍芽連線，每個連線者就可以增加多一次機會。最特別的是，一旦玩家用完所有機會並結束遊戲，除了在排行榜留下時間紀錄外，系統還會把獎金發放，變成一場社會實驗。每個落敗者都可以選擇從0.01美元到25,000美元之間選擇一個數字做為「自己願意發給勝利者」的獎金。而最後遊戲廠商所送贈予勝利者的獎金，就會是所有落敗者給出數字的平均數。

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此遊戲成功吸引大批玩家，更迅速登上歐洲與美國AppStore休閒遊戲下載榜第一名。不過，同時引來許多網友批評，認為現代已經有太多浪費時間的應用程式，實在沒必要再為換取獎金而浪費時間。

責任編輯：施雯雯

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