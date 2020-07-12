【新股IPO】IPO金手指高瓴資本　靠四招在禾稈搵珍珠

國內知名的私募基金高瓴資本（Hillhouse Capital）經常在IPO的新聞出現，因為該基金經常投資一些獨角獸或初創公司，眼光獨到，又有點石成金的能力，被視為抽新股的「指路明燈」，過往的成功案例有ZOOM、京東（09618）、美團（03690）、蔚來汽車、愛奇藝、百濟神州及信達生物等。

高瓴最擅長投資生物醫藥、消費、互聯網等領域，發掘具備護城河、高資本回報率（ROE、ROIC）特點的行業及企業，分析圍繞4個方向。

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一，生意模式：是否具有長期結構性競爭優勢，在需求變差的時間，能否變得更強大。高瓴喜歡投龍頭公司，就是發現各行業的龍頭在市場不好時，都能把自己做大。

二、市場：關注市場的結構性變化，理解基礎驅動因素與關鍵拐點。講求投資的時機好，而不是投得早，過早投資，行業過度競爭，整體回報率可能不理想。

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三、企業家：持續學習及革新能力，對環境的適應性。資料顯示，高瓴投資過的海底撈、好未來。企業創辦人都能通過改造原來的商業模式來跑出，如海底撈在員工培訓上的創新，營造了高效的管理模式。

四、管理團隊：由個人能力轉化為組織能力的架構設計，憑借組織力量打破生意屬性的瓶頸。