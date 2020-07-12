【新股IPO】物管新股成疫市之升　下半年4大注目之選

受新冠疫情影響，今年港股表現僅一般，恒指年初至今仍下跌1.8%，但物管股卻成為逆市之升，截至今年上半年，港股22家物管股年內股價平均上漲46.5%，只有3家出現下跌。而近期上市之物管新股，整體表現也不俗，展望下半年，有哪些物管明星值得留意呢？

翻查紀錄，原來歷來22隻物管新股上市，有18隻首日掛牌較招股價錄得升幅，平均升幅更高達81.8%，奧園健康（03662）、保利物業（06049）及彩生活（01778）等首日升幅更逾20%。新城悅服務（01755）及永升生活（01995）目前較招股價更已上升逾6.9倍及6.4倍。

相關文章：【新股IPO】歐康維視沛嘉康基全部冇你份？ 細數今年最難抽中新股一覽

近期上市的物管股，表現也無令股民失望，金融街物業（01502）首日升28.5%；弘陽服務（01971）首日升6%；正榮服務（06958）首日升23%。這些物管新股更獲得名人入股作基石投資者，包括劉央、恒基主席李家傑、新加坡政府投資公司、奇虎360等。

展望下半年，有哪些值得注意的潛在物管新股呢？

1 金科智慧服務

根據已上載港交所網頁的上市申請文件顯示，金科智慧是西南第一的綜合智慧物業服務商。集團自2016年至2020年連續五年被中指研究院評為中國物業服務百強企業十強之一，自2015年至2020年，連續六年西南地區排名第一。

截至2019年12月31日，金科智慧共有754個已訂約物業管理項目，合同總建築面積約為2.48億平方米，共有417個在管物業管理項目，在管總建築面積約為1.2億平方米。集團公司為金科集團，金科於2019年在中國物業開發商中排名第八。於往績記錄期，金科智慧管理金科集團開發的幾乎所有物業。截至2019年12月31日，金科智慧有165個由金科集團開發的在管物業，在管總建築面積約為56.8百萬平方米，佔比47.1%。

相關文章：【趣話財經】新股抽得七七八八 熱錢仲未肯停想點？

截至2019年底，金科智慧收入為23.3億元人民幣，按年增長52.7%；除稅前溢利6.35億元人民幣，增長1.3倍。毛利率由25.6%上升至27.3%。

2 世茂服務

由世茂房產（00813）分拆出來的物管股，按2019年綜合實力計獲中指院評為「中國物業服務百強企業」第12位，而於2018年至2019年按收入增長率計，在中國物業服務二十強企業中分別排名第3位。

相關文章：【新股IPO】內地生物製藥商雲頂新耀擬來上市 集資3億美元

截至2019年12月底止，集團的合約總建築面積達1億平方米，覆蓋中國25 省91個城市。期內共管理184項物業，總在管建築面積為6,820萬平方米。期內收入24.9億元人民幣，按年增長87%；除稅前溢利5.06億元人民幣，增長1.6倍；毛利率由29.3%上升至33.7%。

集團與紅杉資本旗下SCC Growth以及騰訊（00700）旗下意像架構投資簽訂戰略合作協議。紅杉和騰訊總共投資金額達17.28億元人民幣，分別持有世茂服務股權5.33%和4.668%。

3 佳源服務

集團是佳源國際旗下物管企業，是浙江省領先的綜合物業管理服務供應商，總部位於嘉興。根據中指院的資料，佳源服務在2020中國物業服務百強企業中排名第35，及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。

截至2019年12月31日，集團的合約總建築面積約為3,800萬平方米，涵蓋中國38個城市及14個省份，共有141個在管項目，在管總建築面積約2,610萬平方米，涵蓋中國26個城市及八個省份。

相關文章：【新股IPO】估值達1085億的貝殼找房擬赴美上市 又係騰訊有份投資

期內收入4.54億元人民幣，增長37.2%；除稅前溢利6,830萬元人民幣，增長40.7%；毛利率由23.8%微降至23.7%。

4 榮萬家生活服務

集團是在環渤海經濟圈處於領先市場地位、在長江三角洲地區及大灣區等重點區域已經建立全國性戰略服務網絡的綜合性物業管理服務提供商。根據中指院2002年報告，以綜合實力、在管建築面積及合約建築面積排名計，集團在總部位於環渤海經濟圈的中國物業服務百強企業中排名第10、第7及第6。

截至2019年12月31日，榮萬家共管理251個物業管理項目，在管總建築面積為4,800萬平方米，覆蓋中國15個省、直轄市及自治區的31個城市。已訂立合約管理351個物業管理項目，總合約建築面積為7,560萬萬平方米。

期內集團收入為12.5億元人民幣，增長42.4%；除稅前溢利1.48億元人民幣，增長43.7%；毛利率由17.2%升至18.2%。