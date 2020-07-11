【居屋2020】按揭一定批？　四個關鍵你要知

新一期居屋預計7月接受申請，如果幸運中獎，申請按揭時又有甚麼要注意？

問：需要壓力測試？向銀行申請按揭必批？

答：若買私樓，申請按揭須通過壓力測試，但新居屋有政府擔保，毋須通過壓力測試，而且不用提供入息證明。不過，即使銀行不需查閱入息文件，但申請者都需要申報入息，證明有能力供樓。此外，銀行會留意申請人的財務狀況，若信貸紀錄有問題，銀行或會拒絕批出按揭。

問：無入息怎麼辦？

答：居屋是以「家庭」為基礎，可向銀行申報家庭總收入，而家人也不一定是已登記的家庭成員。

問：居屋按揭利率幾多？能不能用H 按？

答：居屋按揭不能用H按，只能用P按。目前市場上有4種「P」，但不論是哪個「P」，實際按息一般均為2.5%。

問：供款年期有幾長？

答：一般最長25年，其中白表人士可申請最高九成按揭；綠表可申請最高九成半按揭。以粉嶺山麗苑為例，據了解，最平一伙售價為123萬元，以按息2.5厘計算，供款25年，白表人士首期只需12.3萬元，每月供款4,966元；綠表人士首期為61,500元，每月供款5,242元。