  • 31°C
香港時間 : 2020711日 (六) 18:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【居屋2020】按揭一定批？　四個關鍵你要知

股樓投資 16:59 2020/07/11

分享：

新一期居屋預計7月接受申請，如果幸運中獎，申請按揭時又有甚麼要注意？

問：需要壓力測試？向銀行申請按揭必批？

答：若買私樓，申請按揭須通過壓力測試，但新居屋有政府擔保，毋須通過壓力測試，而且不用提供入息證明。不過，即使銀行不需查閱入息文件，但申請者都需要申報入息，證明有能力供樓。此外，銀行會留意申請人的財務狀況，若信貸紀錄有問題，銀行或會拒絕批出按揭。

問：無入息怎麼辦？

答：居屋是以「家庭」為基礎，可向銀行申報家庭總收入，而家人也不一定是已登記的家庭成員。

問：居屋按揭利率幾多？能不能用H 按？

答：居屋按揭不能用H按，只能用P按。目前市場上有4種「P」，但不論是哪個「P」，實際按息一般均為2.5%。

問：供款年期有幾長？

答：一般最長25年，其中白表人士可申請最高九成按揭；綠表可申請最高九成半按揭。以粉嶺山麗苑為例，據了解，最平一伙售價為123萬元，以按息2.5厘計算，供款25年，白表人士首期只需12.3萬元，每月供款4,966元；綠表人士首期為61,500元，每月供款5,242元。

撰文 : 柳家平

相關文章

【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
2020/06/24
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
2020/06/27
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
【居屋2020】有片睇！　4大屋苑實地考察（持續更新）
2020/07/10
【居屋2020】有片睇！　4大屋苑實地考察（持續更新）
居屋 H按 P按

上一篇文章

【科技狂潮】Tesla股價再升一成　馬斯克身家超巴菲特成世界第7大富豪

下一篇文章

【港股追蹤】美團有份投資　理想汽車赴美上市　創辦人李想曾創辦蔚來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【雖遠必誅】彭博引述消息人士　中國向海外公民徵稅
【雖遠必誅】彭博引述消息人士　中國向海外公民徵稅
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【新冠肺炎】教育局宣布全港學校停課　下周一起提早放暑假
【新冠肺炎】教育局宣布全港學校停課　下周一起提早放暑假
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山
海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?