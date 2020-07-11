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【視像會議】GoPro推Webcam功能　支援Zoom、Google Meet

科技 16:45 2020/07/11

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最近，運動相機生產商GoPro為Hero8 Black推出Beta版軟件和桌面工具，安裝後就可以將相機當作視像鏡頭使用。

本港第三波疫情爆發下，在家工作成大勢所趨。為配合疫情下視像會議工具盛行，不少相機生產商都趁機推出軟件，讓相機可以當成Webcam使用。最近，運動相機生產商GoPro就為Hero8 Black推出Beta版軟件和桌面工具，安裝後就可以將相機當作視像鏡頭使用。

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據了解，新功能將兼容Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Discord和Bluejeans等視像通訊軟件，而用戶亦可以配合Chrome瀏覽器，以Facebook Rooms、Messenger、Skype、Webex、Skype和Slack進行視像通話。要使用這項新功能，Hero 8 Black用戶只需連接Mac電腦，並下載最新的Beta版 Firmware和Webcam桌面工具軟件。

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現階段GoPro表示只支援Hero 8 Black一款相機，至於其他相機型號或會在稍後時間加入，而Windows電腦的版本正在開發中，用戶仍需耐心等待。值得注意的是，更新Beta版Firmware後，Hero 8 Black將無法使用GoPro Labs，用戶宜先行作出取捨。

責任編輯：施雯雯

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