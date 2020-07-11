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【港股追蹤】美團有份投資　理想汽車赴美上市　創辦人李想曾創辦蔚來

股樓投資 16:48 2020/07/11

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再有中國新能源汽車公司前往美國上市。成立於2015年的理想汽車已向美國證監會遞交上市申請，集資最多1億美元。高盛、摩根士丹利、瑞銀及中金為聯席主承銷商。

理想汽車創始人李想，之前創辦過泡泡網和汽車之家（美：ATHM），而且是蔚來（美：NIO）的聯合創始人和投資人，而蔚來目前市值已超過170億美元。招股書顯示，李想是理想汽車的最大股東，持有約3.56億股，約佔總股本的25.1%，擁有70.3%的投票權。王興及其關聯方美團（03690）為理想汽車第二大股東，持有3.32億股，約佔總股本的23.5%，但僅擁有9.3%的投票權。

據公開資料顯示，理想汽車成立至今已完成9輪融資。最近一輪融資為今年7月1日的D輪融資，募集5.5億美元，由美團領投5億美元，現時估值已達40.5億美元。

集資指所得資金將用於新產品研發、進一步研發生產設備，及一般公司用途和營運資本。招股書顯示，理想汽車在2018年並無營收，2019年營收爲2.84億元人民幣，2020年第一季度，理想汽車實現營收8.52億元人民幣，毛利為6830萬元人民幣，毛利率為8％。公司於去年11月開始量產首款車理想ONE，截至今年6月30日，已交付超1.04萬架理想ONE，即僅用6個半月的時間就完成第一個10000架車交付。公司又計劃在2022年推出一款高級電動SUV。

 

撰文 : 投資組

汽車 香港股票 中國 美國 美元 集資 蔚來（美：NIO）

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