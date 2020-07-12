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【周末好去處】「工」不可沒香港工業傳奇展　讓你認識香港多一點　

股樓投資 02:53 2020/07/12

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考考你，香港有什麼工業最出名？

相信好多人第一時間會諗起穿膠花，因為這確實是經常聽到上一輩的爸爸媽媽、祖父母提起，甚至連香港首富李嘉誠當年都是靠賣塑膠花賺到第一桶金。不過隨着經濟起飛，加上工廠北移，香港的工業早已式微，取而代之的是金融和服務業。

事實上，70、80年代的香港正是以工業為主，而曾出過不少「港產」名物。應該說，1970年代是香港的工業進入了全盛期，「香港製造」更成為國際認可的品牌，從而帶動人民的生活水平大幅改善。

近年香港再次迎來產業結構調整，雖然大量工廠北移，但香港作為決策、設計和推廣的基地依然未變，並正探索高新技術和創意產業的新路向。

所謂生於斯，長於斯，大家都不妨對香港的歷史了解多一點，而現在就有一個好機會。香港歷史博物館與香港工業總會合辦了一個「工」不可沒──香港工業傳奇展覽，即日起至8月24日，於尖沙咀香港歷史博物館舉行，將透過展示約1,200組經典的香港工業製品，讓大眾回顧香港逾百年的工業歷史，同時探討未來的發展路向，以及介紹工業家的奮鬥歷程等。

展覽會分為「香港早期工業」、「香港戰後工業」及「工業新時代」三大展館。有興趣的市民，或家長都可以帶小朋友去走一圈，從而加深對香港工業的認識。

展覽詳情：

「工」不可沒——香港工業傳奇展覽
日期︰即日至2020年8月24日
時間︰星期一、三至五 上午10時至下午6時
          星期六、日及公眾假期 上午10時至晚上7時
          星期二（公眾假期除外） 休館
地點︰香港歷史博物館專題展覽廳

門票︰港幣10元

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撰文 : 張以正

展覽 香港歷史博物館

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