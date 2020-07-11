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【中美角力】環時警告美台要為緊張局勢降溫　否則等著「擦槍走火」

環球政經 15:22 2020/07/11

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最近有傳美將向台出售「愛國者三型導彈」，針對台海情勢，《環球時報》發表題為「為防台海擦槍走火，美台請悠著點」的社評，中國與美台已毫無互信可言，台海出現擦槍走火的風險無疑是過去幾十年裡最高的。文章警告美台要採取行動為台海局勢降溫，否則「就等著擦槍走火在某一天突然到來吧」。

環球時報表示，中美關係全面緊張，加上台灣被蔡英文當局的激進路線劫持，台海地區各種緊張因素的確在聚集性發作。中國大陸與美台已經毫無互信可言，各方都在展示決心，為應對最壞局面準備。

環球時報指「第一槍一旦被某一方打響，連鎖性的戰略誤判導致大規模軍事衝突爆發的可能性也是極高的。」文章因此警告美台，莫在台海玩火。戰端一旦爆發，大陸方面不惜代價捍衛國家主權的意志，將遠高於美方在這裡火中取栗和台獨「不獨立，毋寧死」的決心。

美向台出售「愛國者三型導彈」，美國國務院重申，軍售是基於《台灣關係法》，將令台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，亦有助提高台灣安全。美方強調軍售不會改變區域基本軍事平衡。

昨日，環球時報總編胡錫進曾轉發美對台軍售的一則Twitter，揚言解放軍有能力在幾個小時內摧毀台灣所有軍事設施，然後拿下台灣（seizing the island shortly after）。

 

撰文 : 投資組

軍事衝突 軍事 蔡英文 經濟 兩岸關係 中美關係 解放軍 美國國務院 美國 中國

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