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【美國疫情】特朗普指責白宮衛生顧問福西錯誤　仍堅持不必佩戴口罩

環球政經 14:57 2020/07/11

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美國疫情進一步惡化，路透社統計，周五（10日）新增近6.9萬人確診新冠肺炎，8個州份確診數字再創新高。總統特朗普周五在Fox News上指，白宮衛生顧問福西（Anthony Fauci）犯下很多錯誤。據金融時報指，兩人在美國如何抗疫上有很大分歧，更指福西在6月2日後已再沒有向特朗曹作滙報。

特朗普在Fox News上指，：「福西是個好人，但他犯了很多錯誤。他們在很多事情上都錯了，包括口罩。」他補充：「也許他們錯了，也許不是，但是很多人之前說不用戴口罩，不用戴口罩。現在他們又說要戴口罩。所以很多資訊都是錯誤，許多錯誤。」

特朗普此前一直對帶口罩持謹慎態度。4月3日，美國政府和疾病控制與預防中心（Centers of Disease Control and Prevention）撤銷其口罩政策，並表示每個人都應該帶口罩，而不單是先前所指的醫務人員。

當時特朗普指，他的政府建議帶口罩或面罩。但是，他說自己不會戴。「從最近的研究中，我們知道沒有症狀的個體的傳播在病毒傳播中起著更為重要的作用，但您不必這樣做。我選擇不這樣做」。時至今日，特朗普仍很少在公共場合帶口罩，亦沒有說美國人應該帶口罩。

據英國《金融時報》，自6月2日以來，福西已沒有向總統做過簡報，兩人或已沒有接觸逾1個月。

撰文 : 投資組

新冠肺炎 美國 口罩 特朗普 疫情

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