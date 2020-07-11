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【新冠疫情】「愛的家」香港廠房投產　首批彩色口罩今日6時發售

理財智慧 15:03 2020/07/11

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本地口罩品牌「愛的家」公布，位於香港的無塵車間廠房已正式投產，首批本地生產的蜜桃粉紅色S99 PN口罩會以現貨發售，耳帶在原有S99口罩的基礎上大幅改良，新版的彈性無紡布耳帶在提升彈性及堅韌度的同時，仍保持原有的舒適度，可緊貼面形，有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。

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S99蜜桃粉紅色口罩將於今日（7月11日）傍晚六時開始，於愛的家官方網店shopfamilymask.com及卓悅Bonjour全線分店同步開售。另有薰衣草紫色正加緊籌備中，將於近期推出。

口罩採用三層過濾設計，沿用PFE、BFE大於99%的高過濾效能物料，成品隨機檢測結果為BFE > 99%，PFE > 97%，在疫情期間可為用戶提供高效能防護。
 

銷售詳情
開售日期：2020年7月11日(星期六)
開售時間：6:00 PM
銷售渠道：愛的家官方網店 shopfamilymask.com
　　         卓悅Bonjour全線分店
✽現貨發售，數量有限
產品售價：$109 (一盒共50個口罩)
產品規格：172 x 95 mm (+/-5mm)
隨機檢測結果為BFE > 99% PFE > 97%
口罩產地：香港

撰文 : 李兆明

卓悅 疫情 口罩

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