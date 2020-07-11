【人工智能】日本研AI應用程式　助評估吞拿魚品質

▲ 最近有日本公司就研發Tuna Scoop手機應用程式，幫助判斷吞拿魚的品質，即使是對採購吞拿魚沒有經驗的人，都可以輕鬆容易挑選到高品質的吞拿魚。

不少港人都很喜歡吃壽司，而鮮甜肥美的吞拿魚腩相信更是很多人的心頭好。不過，是否人人都可以單憑肉眼觀察到高品質的吞拿魚呢？最近有日本公司就研發Tuna Scoop手機應用程式，幫助判斷吞拿魚的品質，即使是對採購吞拿魚沒有經驗的人，都可以輕鬆容易挑選到高品質的吞拿魚。

Tuna Scoop手機程式是由日本廣告公司Dentsu Inc.所研發，開發人員透過數以千計吞拿魚的尾部橫切面圖像，訓練機器學習演算法。該應用程式從單張圖片出發，根據肉色光澤和脂肪分層等視覺特徵，將吞拿魚分為五個等級。

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對於經驗豐富的壽司店買手而言，這五個等級可以充分說明吞拿魚的生活類型，飲食和活動程度，其Tuna Scoop程式採用AI所捕獲的吞拿魚明顯較人手選購遜色，但依然有80%機會與擁有35年經驗的專業人士給予同等級的評分。

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現時，位於日本、台灣和美國擁有接近500間分店的連鎖迴轉壽司店「くら寿司」，已經率先採用Tuna Scoop協助採購吞拿魚。「くら寿司」主要在日本以外的地方入貨，由於疫情下人們都減少外出，能夠借助手機程式的協助來挑選魚鮮，對於公司來說，也是維持食肆如常運作的一個方式。此外，員工減少前往外地，除了可以保障員工感染疫症的風險，同時也能大大節省公幹支出的成本。

責任編輯：施雯雯