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【讓利1.5萬億】內銀貸款利率減幅高於LPR降幅 淨息差料受損

金融經濟 14:18 2020/07/11

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中國監管部門要求內銀減少盈利，並將盈利轉讓給中小企

早前中央政府要求內銀讓利1.5萬億元（人民幣，下同），雖然內銀尚未接到監管部門具體要求，但有銀行已調低了利潤增速目標；另有銀行已接到監管要求，貸款利率降幅要高於貸款市場報價利率（LPR）降幅。

有股份制銀行表示，監管部門窗口指導銀行，要求每季降低LPR利差，因此雖然今年第二季LPR沒有調整，但銀行貸款利率也有下降。總之，貸款利率降幅要比LPR大。有國有內銀浙江二級分行行長早前亦指，該行給予中小企、製造業的貸款利率都在下行，現時一年期貸款利率在3.8%左右，減幅比LPR下調幅度高50點子。

人民銀行貨幣政策司副司長郭凱7月10日解釋，讓利政策中有9300億元來自引導利率；3200億元來自銀行減少收費；其餘2300億元則來自包括還本付息在內的政策直達工具。

另一方面，國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，如果銀行負債成本不變，但資產端調低利率，銀行利潤將大幅減少。不過，銀行負債成本亦在下降，除了來自央行的貟金成本更低外，銀行存單及結構性存款的利率也在下行，因此對內銀的盈利影響不會是1.5萬億元。他預期，今年銀行利潤增速會放緩，但還會維持相對平穩。

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