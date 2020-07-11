【美國疫情】新增近6.9萬人染疫 8州確診再創新高

美國疫情進一步惡化，路透社統計，周五（10日）新增近6.9萬人確診新冠肺炎，8個州的確診再創新高。重災區之一的佛羅里達州，奧蘭多的迪士尼樂園無視疫情，在今個周末照樣重開。迪士尼表示，有限度開放主題公園，遊客和員工進園須戴口罩和度量體溫，公司已取消遊行、火焰表演等招聚人群的活動。

迪士尼首席醫療官較早前稱，相信這些規則可令遊客安全地在公園遊玩。約1.9萬名員工聯署，要求迪士尼延遲重開；代表750名演藝人員的工會已提出申訴，表明不滿迪士尼的安排。

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繼德州、加州和佛州後，8個確診創新高的州分別是阿拉斯加、喬治亞、愛達荷、路易斯安那、蒙大拿、俄亥俄、猶他和威斯康星。

共和黨德州州長阿博特（Greg Abbott）形容，戴口罩和保持社交距離是最佳的防疫方法，警告如果民眾不遵守這些措施，不得不實施新的防疫措施，再次關閉商店。他坦言，這是最後一招。

另外，加州周五（10日）宣布，將盡快釋放多達8,000名囚犯，減慢新冠肺炎在監獄內傳播的風險。在三藩市郊外一個監獄，3,300名囚犯中，有一半的人確診。

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記者：韓羚