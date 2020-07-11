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【武裝到牙齒】美售日105架F35　日本成亞洲最大第五代戰機國

環球政經 13:00 2020/07/11

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美國國務院今周批准，向日本出售105架F-35戰機，售價為230億美元，是美國歷來金額第二大的對外售武方案中。美國總統特朗普（Donala Trump）指，日本採購105架F-35戰機，可使日本成為美國盟友中，擁有最多F-35機群的國家，並令日本空戰能力提升至全球最高標準。同日，美國國防安全合作局亦在聲明指出，同意向德國軍方出售64枚MK54魚雷、10組轉換套件及相關配備與後勤支援服務，合約總值為1.3億美元。

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日本原來有42架F-35戰機，如日本國會通過購買該批戰機，日本將擁有147架F-35戰機，亦是亞洲擁有最多第五代戰機的國家，更是全球僅次於美國擁有最多第五代戰機的國家。

分析指，美國通過是次的售武方案，主要是因為感受到中國軍事力量的威脅。全球只有F22、F35及中國的殲20三款具量產能力的第五代戰機，隨著中國大幅量產殲20戰機，預計會今年內會擁有100架殲20戰機。不過，美國現役便有14架F35戰機，以及195架F22戰機，在第五代戰機的數目上仍然佔優。

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撰文 : 國際組

軍事 特朗普 採購 美元 中國 日本 亞洲 美國 美國國務院 戰機

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