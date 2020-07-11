Facebook軟件SDK出錯　全球網民無法開啟iOS多個程式

▲ 有外媒透露，相關問題是由Facebook的軟件開發工具（SDK）更改程式碼所致，Facebook已隨即進行搶修，並向受影響用戶致歉。

昨日（10日）中午時分，全球不少網民都表示自己在手機上開啟不少提供 Facebook登入的iOS 程式如Spotify、Pinterest及Tinder等程式時，均同時出現「彈App」問題，無法如常使用。有外媒透露，相關問題是由Facebook的軟件開發工具（SDK）更改程式碼所致，Facebook已隨即進行搶修，並向受影響用戶致歉。

根據外國網站Downdetector顯示，是次無法正常開啟的程式眾多，包括Spotify、Pinterest、Tinder、Pinkoi等，以及傳說對決等多款手機遊戲都出現同樣狀況。及後，Facebook透過開發者平台Twitter表示，發現iOS SDK出現錯誤增加，導致部分程式崩潰，並表示公司已迅速找出問題，並隨即進行搶修工作。

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外國亦有用戶在事後反映除Spotify 外，其他音樂串流平台如KKBOX 以及LINE Music亦有出現異常情況。據悉，這次已是Facebook今年內第二度出現SDK的錯誤，在今年5月6日就曾發生類似狀況，導致全球逾十多個程式在當日無法使用。

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Facebook SDK 為很多程式提供用戶登入功能，不過，即使用戶沒有使用Facebook作為登入帳號， Facebook SDK的問題一樣會影響到程式無法開啟。不過是次「彈App」風波似乎就未有影響到Android手機的用戶。

責任編輯：施雯雯