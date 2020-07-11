  • 32°C
香港時間 : 2020711日 (六) 14:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Facebook軟件SDK出錯　全球網民無法開啟iOS多個程式

科技 13:35 2020/07/11

分享：

有外媒透露，相關問題是由Facebook的軟件開發工具（SDK）更改程式碼所致，Facebook已隨即進行搶修，並向受影響用戶致歉。

昨日（10日）中午時分，全球不少網民都表示自己在手機上開啟不少提供 Facebook登入的iOS 程式如Spotify、Pinterest及Tinder等程式時，均同時出現「彈App」問題，無法如常使用。有外媒透露，相關問題是由Facebook的軟件開發工具（SDK）更改程式碼所致，Facebook已隨即進行搶修，並向受影響用戶致歉。

根據外國網站Downdetector顯示，是次無法正常開啟的程式眾多，包括Spotify、Pinterest、Tinder、Pinkoi等，以及傳說對決等多款手機遊戲都出現同樣狀況。及後，Facebook透過開發者平台Twitter表示，發現iOS SDK出現錯誤增加，導致部分程式崩潰，並表示公司已迅速找出問題，並隨即進行搶修工作。

Facebook 承認政策不足　未有妥善應對民權問題

【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　

外國亦有用戶在事後反映除Spotify 外，其他音樂串流平台如KKBOX 以及LINE Music亦有出現異常情況。據悉，這次已是Facebook今年內第二度出現SDK的錯誤，在今年5月6日就曾發生類似狀況，導致全球逾十多個程式在當日無法使用。

iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題

Facebook SDK 為很多程式提供用戶登入功能，不過，即使用戶沒有使用Facebook作為登入帳號， Facebook SDK的問題一樣會影響到程式無法開啟。不過是次「彈App」風波似乎就未有影響到Android手機的用戶。

責任編輯：施雯雯

 

相關文章

Facebook 承認政策不足　未有妥善應對民權問題
2020/07/09
Facebook 承認政策不足　未有妥善應對民權問題
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
2020/07/08
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元
2020/07/01
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元
iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題
2020/05/07
iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題
Twitter、FB再現漏洞　用戶數據遭洩漏
2019/11/26
Twitter、FB再現漏洞　用戶數據遭洩漏
軟件 電玩手遊 Facebook 遊戲 音樂 Pinterest KKbox Twitter LINE Spotify

下一篇文章

【科技一周回顧】Telegram暫拒政府索取用戶數據要求　抖音傳退出香港市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Apple送AirPods耳機優惠　三星手機將不配備充電器
【每日焦點】Apple送AirPods耳機優惠　三星手機將不配備充電器
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題
iPhone、iPad瘋狂彈App？全因Facebook SDK現問題
【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
【PS5】Sony PS5遊戲盒首度曝光　有望年底同步推出
【PS5】Sony PS5遊戲盒首度曝光　有望年底同步推出