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【室內設計】裝修防伏專家　拆解淘寶傢俬中伏位

理財智慧 14:33 2020/07/11

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近年不少置業者北上訂造傢俬，iMoney早前報道有教琴Miss為父母設計的新單位，大部分傢俬都在淘寶訂造，加上相熟裝修師傳幫手，花費16萬港元完成全屋裝修。

Simon（鄧世民）是網上平台「裝修佬」的聯合創辦人之一，早年把自己的裝修經歷放上Facebook，論盡裝修伏位，獲得不少共鳴，出書《裝修防伏破解手冊》後，更開班教人防伏，大收旺場。防伏班中其中一課，正是教人淘寶傢俬如何避開伏位，同學仔的中伏經歷，自然成為最佳教材。他曾接受iMoney專訪，拆解淘寶傢俬中伏位。

淘寶傢俬第一伏位是沒有考慮傢俬包裝後的體積太大，入不到升降機或門口。Simon指即使訂的不是大床大衣櫃，而是多件小傢俬，可能出現同樣問題，原因是店家把幾件傢俬包成一個大件，最後要在𨋢口前把傢俬先「解體」，落單時最好問客服包裝後的呎吋，衡量能否入電梯及門口。

Simon不少人低估淘寶傢俬的組裝。（王嘉昌攝）

不少人輕看傢俬組裝，Simon指安裝淘寶傢俬其實都要技巧的，尤其是一些大件傢俬如床、櫃等，「好多時送來是一堆板 ，有的連說明書也沒有，有時候又欠小小配件 ，這樣的話，你要自己鑽窿、開筍位，去處理出現差異的地方。」組裝大件傢俬，例如衣櫃，需要把衣櫃暫時平放地上，家裹有沒有足夠空間也要考慮。現時香港有專門組裝淘寶傢俬的服務，師傅上門做，但要額外付款組裝，最後會不會貴過在香港買呢？

內地買地磚最易「中伏」，Simon甚至不建議淘寶地磚。(郭紫珊攝）

家居裝修其中一筆大開支，莫過於買地磚，Simon認為返內地買地磚，店譽可靠過信品牌，「有人去大陸買地磚，買樓蘭磚，中國十大名牌喎。但因為所有牌子的地磚都分ABCD級（按次序為優等品、一等品、二等品及合格品），店家不老實，你買A級磚，他送給你是B級磚，博你不懂或要上來難追討。」

Simon甚至不建議同學淘寶地磚。他指買地磚有四大注意，分別是彎、崩花、色差及不對花，「若出現問題，例如地磚要多彎才可換、怎樣換、什麼時間能換到等，都很糢糊的。」返內地購買的話，店家有口碑、做開香港生意，是可以考慮的，但未必如想像中可以慳錢。以浴室廚房常用的水泥地磚，旺角樓上舖可平賣至每平方呎15元至20元，內地買連運費每平方呎約10至15元，若鋪設的面積不大，內地跟香港買的差額不多，計算往返內地的時間成本，內地買地磚不見得很「着數」。

北上訂造傢俬，款式愈簡單愈好，減低出錯機會。(郭紫珊攝）

節錄自第597期《iMoney Focus》封面故事。

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【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

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