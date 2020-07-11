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【新加坡大選】執政黨得票率下跌 李顯龍認不理想

環球政治 12:54 2020/07/11

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【新加坡大選】執政黨得票率下跌 李顯龍認不理想

新加坡大選結束，執政的人民行動黨得票率只有61%，較上次選舉下跌近9個百分點，喙至接近歷史低位。人民行動黨在在93個議席中，取得83席，成功保住國會大多數。總理李顯龍承認，結果不理想，但反映人民行動黨獲廣泛支持。

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李顯龍表示，新加坡人明白有什麼處於危急關頭（at stake），以及為何須團結起來維護國家利益。他承諾，利用今次的民意授權，應對新冠肺炎疫情和經濟下滑的危機。

李顯龍指，總理公署部長黃志明未能在盛港集選區勝出，是第4代領導班子的重大損失。至於備受關注的第4代領導團隊領袖、副總理王瑞杰，以53%的得票率，險勝在野的工人黨。

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工人黨是新加坡國會中唯一擁有議席的反對黨， 在今次選舉所獲議席由上屆6席增至10席，包括贏得關鍵選區盛港集選區的4席。首度率領工人黨參選的畢丹星（Pritam Singh）形容，今屆大選成績出乎意料，並歸功予前人鋪路。

工人黨在今次大選中，同時面對世代交接的新局面，3位資深議員劉程強、方榮發與陳碩茂退下火線。畢丹星於2018年正式成為工人黨黨魁。

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工人黨是新加坡國會中唯一擁有議席的反對黨， 在今次選舉所獲議席由上屆6席增至10席。

記者：韓羚

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