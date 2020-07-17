  • 32°C
香港時間 : 2020717日 (五) 15:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【WFH】滙豐渣打中銀重啟在家工作 一文看清企業安排（不斷更新）

金融經濟 13:37 2020/07/17

分享：

本港新型肺炎疫情反覆，近期出現第三波爆發，有大型企業開始重啓在家工作（Work from home）防疫。本網整合不同企業的做法，讓讀者一文掌握各企業最新抗疫安排。

順豐速運

【更新時間：7月17日 13：30】

順豐由7月13日起停止七區收派件服務，地區包括：彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山區域；有關地區的工商地址上門派送則維持有限度服務，時效可能有所延誤。

渣打銀行

【更新時間：7月17日 13：00】

鑑於疫情升溫，鼓勵員工盡可能在家工作，如員工必須回辦公室工作，會安排員工以分組或分隔團隊方式上班，減低病毒傳播的風險。

 

為加強對前線員工及客戶健康之保障，分行會加強清潔消毒，分行員工每星期可於家中工作1天以減少分行人流接觸。如毗鄰分行地點有確診個案，該分行會暫時關閉進行全面清潔消毒。

 

美聯集團

 

【更新時間：7月17日 12：45】

 

由7月15日起，集團正式重啟後勤部門員工留家工作的安排，直至另行通知。

美聯集團亦推行一連串防疫措施，例如：懷孕及有需要的員工亦一律獲安排留家工作；如同住大廈有人士確診的同事須自我隔離外，若同住親友從外地回港，或有確診可能，於進行病毒檢測或等候結果期間，同事亦需自我隔離至取得檢測結果，並確認為沒有感染後恢復上班。集團已暫停大型面對面會議。

滙豐銀行

【更新時間：7月15日 14：30】

若員工可遙距工作，強烈建議在家工作直至另行通知，7月15日起生效。必須在公司工作的員工，須與上司討論工作安排，包括彈性上班及午膳時間。

中銀香港

【更新時間：7月15日 14：30】

實行特別上班工作安排，如安排員工在家辦公、分隔工作及採用輪班制等。

花旗銀行

【更新時間：7月15日 14：30】

鼓勵員工在家工作，並採取嚴格分組做法。

HGC環球全域電訊

【更新時間：7月14日 22：00】

鑑於疫情的最新發展，HGC宣布旗下香港員工由明天（15日）起恢復彈性上班安排直至另行通知，確保員工安全的同時，如常為客戶提供服務。

HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

新世界

【更新時間：7月13日 17：00】

由於疫情關係，本周起重啟實施彈性在家工作安排，予員工輪流返回公司或在家工作。至於與服務市民相關的崗位，則會維持正常服務。集團會繼續密切注視疫情變化，適時實施保障員工及顧客的防疫措施。

永明金融

【更新時間：7月13日 14：30】

永明金融因應香港疫情，港府建議加多防疫措施，宣布暫時關閉香港辦公室兩周，除了營運關鍵人員須繼續回辦公室工作外，所有其他員工即日起須遙距工作。

城大

【更新時間：7月12日 23：00】

城市大學表示，因應本港爆發新一輪疫情，大學各部門主管可在周一（13日）起計一星期，彈性安排員工在家工作，同時應制定工作安排，維持各辦公室的服務和運作。而在協調員工回校工作時，應實施彈性安排，包括安排彈性上班及午膳時間。

莎莎

【更新時間：7月12日 22：00】

莎莎國際 （00178） 旗下馬鞍山、沙田中心及油塘分店均有員工確診，公司安排所有懷孕員工（包括前線及辦公室員工）， 由即日起至7月31日在家工作，以保障員工的健康安全及減低疫情在社區擴散的風險。至於原本在柴灣總部上班的員工，則可於7月13日起按自己意願選擇在家工作，或轉往銅鑼灣另一個地點上班，或留在柴灣總部工作，直至另行通知為止。

相關文章：【疫情大爆發】莎莎澄清：3名確診員工沒有到總部開會　馬鞍山分店另一員工檢測結果待確認

恒生

【更新時間：7月11日】

恒生 （00011） 員工下星期起實行彈性上班工作安排，以加強防疫。除前線和提供必須服務的員工外，所有人將分組交替在家中工作，一方面可繼續提供銀行服務，亦可盡量減低病毒傳播風險。

恒地

【更新時間：7月11日】

恒地 （00012） 日前向全體員工發出通告，表示由於疫情關係，由7月10至24日將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，措施暫定為期兩周。通告又指，為維持公司正常運作，公司各辦事處照常開放，與接待客戶或服務同事的相關崗位工作如常，有關部門的經理，可自行決定是否採取輪班制度。

相關文章：【疫情大爆發】第三波疫情襲港 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

相關文章：金融學院邀港大梁卓偉談抗疫　初期抗疫越成功之後越易失守？

相關文章：【疫情大爆發】袁國勇：病毒易經公共交通傳播　哪些股份最受累？

相關文章：【書展2020】貿發局：盡快公布書展安排　九巴因疫情持續退出書展（第二版新增貿發局言論）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 恒基地產（00012） 恒生銀行（00011） 莎莎國際（00178） 銀行 在家工作 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊6月續稱霸全球手遊收入榜 《荒野亂鬥》入十大

下一篇文章

【九巴口罩】九巴承諾每個口罩2元出售　10個地點出售（附發售地點連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【恒指夜期】道指跌135點　恒指夜期收市重登25000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌135點　恒指夜期收市重登25000關（不斷更新）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）
【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）
【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因
【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因