【WFH】滙豐渣打中銀重啟在家工作 一文看清企業安排（不斷更新）

本港新型肺炎疫情反覆，近期出現第三波爆發，有大型企業開始重啓在家工作（Work from home）防疫。本網整合不同企業的做法，讓讀者一文掌握各企業最新抗疫安排。

順豐速運

【更新時間：7月17日 13：30】

順豐由7月13日起停止七區收派件服務，地區包括：彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山區域；有關地區的工商地址上門派送則維持有限度服務，時效可能有所延誤。

渣打銀行

【更新時間：7月17日 13：00】

鑑於疫情升溫，鼓勵員工盡可能在家工作，如員工必須回辦公室工作，會安排員工以分組或分隔團隊方式上班，減低病毒傳播的風險。

為加強對前線員工及客戶健康之保障，分行會加強清潔消毒，分行員工每星期可於家中工作1天以減少分行人流接觸。如毗鄰分行地點有確診個案，該分行會暫時關閉進行全面清潔消毒。

美聯集團

【更新時間：7月17日 12：45】

由7月15日起，集團正式重啟後勤部門員工留家工作的安排，直至另行通知。

美聯集團亦推行一連串防疫措施，例如：懷孕及有需要的員工亦一律獲安排留家工作；如同住大廈有人士確診的同事須自我隔離外，若同住親友從外地回港，或有確診可能，於進行病毒檢測或等候結果期間，同事亦需自我隔離至取得檢測結果，並確認為沒有感染後恢復上班。集團已暫停大型面對面會議。

滙豐銀行

【更新時間：7月15日 14：30】

若員工可遙距工作，強烈建議在家工作直至另行通知，7月15日起生效。必須在公司工作的員工，須與上司討論工作安排，包括彈性上班及午膳時間。

中銀香港

【更新時間：7月15日 14：30】

實行特別上班工作安排，如安排員工在家辦公、分隔工作及採用輪班制等。

花旗銀行

【更新時間：7月15日 14：30】

鼓勵員工在家工作，並採取嚴格分組做法。

HGC環球全域電訊

【更新時間：7月14日 22：00】

鑑於疫情的最新發展，HGC宣布旗下香港員工由明天（15日）起恢復彈性上班安排直至另行通知，確保員工安全的同時，如常為客戶提供服務。

HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

新世界

【更新時間：7月13日 17：00】

由於疫情關係，本周起重啟實施彈性在家工作安排，予員工輪流返回公司或在家工作。至於與服務市民相關的崗位，則會維持正常服務。集團會繼續密切注視疫情變化，適時實施保障員工及顧客的防疫措施。

永明金融

【更新時間：7月13日 14：30】

永明金融因應香港疫情，港府建議加多防疫措施，宣布暫時關閉香港辦公室兩周，除了營運關鍵人員須繼續回辦公室工作外，所有其他員工即日起須遙距工作。

城大

【更新時間：7月12日 23：00】

城市大學表示，因應本港爆發新一輪疫情，大學各部門主管可在周一（13日）起計一星期，彈性安排員工在家工作，同時應制定工作安排，維持各辦公室的服務和運作。而在協調員工回校工作時，應實施彈性安排，包括安排彈性上班及午膳時間。

莎莎

【更新時間：7月12日 22：00】

莎莎國際 （00178） 旗下馬鞍山、沙田中心及油塘分店均有員工確診，公司安排所有懷孕員工（包括前線及辦公室員工）， 由即日起至7月31日在家工作，以保障員工的健康安全及減低疫情在社區擴散的風險。至於原本在柴灣總部上班的員工，則可於7月13日起按自己意願選擇在家工作，或轉往銅鑼灣另一個地點上班，或留在柴灣總部工作，直至另行通知為止。

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恒生

【更新時間：7月11日】

恒生 （00011） 員工下星期起實行彈性上班工作安排，以加強防疫。除前線和提供必須服務的員工外，所有人將分組交替在家中工作，一方面可繼續提供銀行服務，亦可盡量減低病毒傳播風險。

恒地

【更新時間：7月11日】

恒地 （00012） 日前向全體員工發出通告，表示由於疫情關係，由7月10至24日將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，措施暫定為期兩周。通告又指，為維持公司正常運作，公司各辦事處照常開放，與接待客戶或服務同事的相關崗位工作如常，有關部門的經理，可自行決定是否採取輪班制度。

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