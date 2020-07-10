【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元

九十後Wolli和丈夫Kalvin 2017年以近500萬元買入300多平方呎巿區私樓，花了3個月打造簡約風格的Dream Home。他們要把單位兩房打通，建地台增加儲物量，廚房變開放式， 裝修價加訂造傢俬價合共要30萬元，這完全超出二人預算。Wolli指最後決定只找香港師傅做裝修，因為當中涉及更換煤氣喉及水喉等工程，部份傢俬則決定返內地訂造。

▲ Wolli(左)和丈夫Kalvin(右)花了32萬元、歷時3個月把300多呎單位打造成安樂蝸。(王嘉昌攝)

▲ 廚櫃是北上訂造，飯枱和椅則是淘寶訂造。（王嘉昌攝）

Wolli和Kalvin上深圳找裝修公司，經朋友問得香港師傅「幫襯」的深圳裝修公司。現時大部份香港裝修師傅接到傢俬訂單，都是找內地公司訂造，師傅收取中間人服務費。夫妻二人並在附近其他裝修公司格價，比較價錢及店家態度等，這得花一整天時間。

Wolli他們有一套策略，他們找的都是有實體店的裝修公司，看到是在營運中。其二是裝修公司有香港的裝修師傅「幫襯」，因為行內人都「幫襯」，反映其可靠性。 其三是注意店家如何報價，「有些店家答得很籠統，這個加這個報價5萬元，又或就着你提出的預算報價，又或報一個最低的價錢，但沒說明用什麼材料。」Kalvin指有店家報價相反地極為細緻，「不同材料有不同報價，例如地台防刮的要幾多，用夾板、纖維板、實木分別多少錢等。」他提醒業主們要問得仔細一點。

▲ 睡房訂造地台，增加空間感。（王嘉昌攝）

▲ 鞋櫃及電視櫃亦是北上訂造的傢俬。（王嘉昌攝）

還有，凡事親力親為，例如需要自己審核傢俬的設計圖（俗稱圖紙）， Wolli指為讓對方明白，不懂畫圖的她，也動手畫一張衣櫃設計圖過去，所以訂造的傢俬切忌太複雜。安裝當天她和Kalvin更需請假兩天在現場拿着設計圖監工。Wolll直言北上訂造傢俬，連運費及安裝，最後埋單5.5萬元，跟香港報價的13萬元，省下7.5萬元。但沒有師傅打點，一切得靠自己花時間心力去做，亦要有心理準備，接受內地師傅傢俬手工較粗糙。

節錄自第597期《iMoney Focus》封面故事。

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