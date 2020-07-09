【室內設計】北上訂造傢俬防伏6大方法

早前iMoney報道教琴Miss區小姐為父母設計的新單位，風格走復古奢華風，大部分傢俬在淘寶訂造尺寸，加上相熟裝修師傳，只花費16萬港元就完成全屋裝修，設計獲其他網民大讚。

16萬元完成裝修實錄：【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

不過，北上深圳、或於淘寶訂造傢俬，在各大討論區也出現過不少中伏個案，如何預防？iMoney綜合北上訂造傢俬過來人經驗，以及裝修防伏專家，總結出以下6個防伏方法。

防伏第一法：搵可靠裝修佬

多搵幾間格價

有實體店的，最好是老字號

香港的裝修師傅都幫襯

能仔細報價

網上口碑好

防伏第二法：訂造傢俬 款式求簡單

簡單款式出錯機會較低

防伏第三法：查網上口碑，可往以下網站查閱：

淘寶

天貓

大眾點評

房天下

交流網「家在深圳」

百度貼吧輸入「深圳裝修」流討論

香港公營房屋討論區

香港討論區

防伏第四法：訂送傢俬避開高峰期

避開農曆年假及雙11，這兩段期間訂貨，送貨有延誤是常態

防伏第五法：自組淘寶傢俬，三大考慮：

傢俬包裝後能入升降機及門口

有足夠空間安裝傢俬

有安裝技巧

防伏第六法：店譽重要過品牌

買地磚，信店多過信牌子

即使揀了名牌磚，但遇上黑店，一樣收到劣貨

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！