【室內設計】北上訂造傢俬防伏6大方法
理財智慧 23:23 2020/07/09
早前iMoney報道教琴Miss區小姐為父母設計的新單位，風格走復古奢華風，大部分傢俬在淘寶訂造尺寸，加上相熟裝修師傳，只花費16萬港元就完成全屋裝修，設計獲其他網民大讚。
16萬元完成裝修實錄：【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
不過，北上深圳、或於淘寶訂造傢俬，在各大討論區也出現過不少中伏個案，如何預防？iMoney綜合北上訂造傢俬過來人經驗，以及裝修防伏專家，總結出以下6個防伏方法。
防伏第一法：搵可靠裝修佬
- 多搵幾間格價
- 有實體店的，最好是老字號
- 香港的裝修師傅都幫襯
- 能仔細報價
- 網上口碑好
防伏第二法：訂造傢俬 款式求簡單
- 簡單款式出錯機會較低
防伏第三法：查網上口碑，可往以下網站查閱：
- 淘寶
- 天貓
- 大眾點評
- 房天下
- 交流網「家在深圳」
- 百度貼吧輸入「深圳裝修」流討論
- 香港公營房屋討論區
- 香港討論區
防伏第四法：訂送傢俬避開高峰期
- 避開農曆年假及雙11，這兩段期間訂貨，送貨有延誤是常態
防伏第五法：自組淘寶傢俬，三大考慮：
- 傢俬包裝後能入升降機及門口
- 有足夠空間安裝傢俬
- 有安裝技巧
防伏第六法：店譽重要過品牌
- 買地磚，信店多過信牌子
- 即使揀了名牌磚，但遇上黑店，一樣收到劣貨
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