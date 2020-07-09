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【室內設計】北上訂造傢俬防伏6大方法

理財智慧 23:23 2020/07/09

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早前iMoney報道教琴Miss區小姐為父母設計的新單位，風格走復古奢華風，大部分傢俬在淘寶訂造尺寸，加上相熟裝修師傳，只花費16萬港元就完成全屋裝修，設計獲其他網民大讚。

16萬元完成裝修實錄：【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

不過，北上深圳、或於淘寶訂造傢俬，在各大討論區也出現過不少中伏個案，如何預防？iMoney綜合北上訂造傢俬過來人經驗，以及裝修防伏專家，總結出以下6個防伏方法。

防伏第一法：搵可靠裝修佬

  • 多搵幾間格價
  • 有實體店的，最好是老字號
  • 香港的裝修師傅都幫襯
  • 能仔細報價
  • 網上口碑好

防伏第二法：訂造傢俬 款式求簡單

  • 簡單款式出錯機會較低

防伏第三法：查網上口碑，可往以下網站查閱：

  • 淘寶
  • 天貓
  • 大眾點評
  • 房天下
  • 交流網「家在深圳」
  • 百度貼吧輸入「深圳裝修」流討論
  • 香港公營房屋討論區
  • 香港討論區

防伏第四法：訂送傢俬避開高峰期

  • 避開農曆年假及雙11，這兩段期間訂貨，送貨有延誤是常態

防伏第五法：自組淘寶傢俬，三大考慮：

  • 傢俬包裝後能入升降機及門口
  • 有足夠空間安裝傢俬
  • 有安裝技巧

防伏第六法：店譽重要過品牌

  • 買地磚，信店多過信牌子
  • 即使揀了名牌磚，但遇上黑店，一樣收到劣貨

 

更多裝修設計靈感，緊貼iMoney：

【室內設計】裝修防伏專家　拆解淘寶傢俬中伏位

【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元

【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

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