【A股布局】趁市旺即減持　股東管理層皆睇衰A股？

中國A股向來「牛短熊長」，投資者、散戶們都把握時間炒一轉。沒想到，上市公司股東和管理層也不想錯過套現的機會，數據顯示，7月來已有不少減持的消息出來，莫非是睇衰後市的舉動？

WIND數據顯示，7月1至10日期間，已有134家上市公司合計228名股東披露減持計劃。單看這些公司的股價表現，一定程度減持理由因股價有斬獲。

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在134家公司中，有85家在7月漲幅在10%以上，32家漲幅20%以上，其中星徽精密（深：300464）累計漲幅逾九成。

當然，股價表現如此亮眼，新經濟股一定走唔甩。計算機通信業的數量佔比最多，達24家，軟件和信息技術服務業佔11家，專業設備製造業佔9家。

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內地報道，股東減持主要因個人資金或經營需要，也為了償債或降低股權質押的比例。延長化建（滬：600248）的減持通告就直言：「本次減持計劃係公司股東劉純權先生認為上市公司投資價值降低而自主決定。」