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【美團投資】理想汽車赴美上市 創辦人李想有份創辦蔚來

金融經濟 11:52 2020/07/11

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中國電動車公司理想汽車赴美上市

再有中國新能源汽車公司前往美國上市。成立於2015年的理想汽車已向美國證監會遞交上市申請，集資最多1億美元。高盛、摩根士丹利、瑞銀及中金為聯席主承銷商。

理想汽車創始人李想持有約3.56億股，約佔總股本的25.1%，擁有70.3%的投票權。李想此前創辦過泡泡網和汽車之家（美：ATHM），而且是蔚來（美：NIO）的聯合創始人和投資人。

公開資料顯示，理想汽車成立至今已完成9輪融資。招股書顯示，最近一輪融資為今年7月1日的D輪融資，募集5.5億美元。此輪融資由美團 （03690） 領投5億美元，投後估值為40.5億美元。去年8月16日，理想汽車C輪融資5.3億美元，由美團創始人王興領投，李想、今日頭條等跟投。

集資所得將用於新產品研發、進一步研發生產設備，及一般公司用途和營運資本。

招股書顯示，理想汽車在2018年無營收，2019年營收爲2.84億元人民幣，2020年第一季度營收爲8.52億元人民幣。公司於去年11月開始量產首款車理想ONE，截至今年6月30日，已交付超1.04萬輛理想ONE。公司又計劃在2022年推出一款高級電動SUV。

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汽車 美國 中國 集資 蔚來（美：NIO） 新能源

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