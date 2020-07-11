亞馬遜要求員工刪除TikTok　其後稱錯誤發電郵

▲ 美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）日前以安全風險為由，向員工發電郵要求刪除電話內的TikTok應用程式，但亞馬遜隨後指有關電郵是誤發。

TikTok近日面臨被多國封殺的情況，有報道指，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）日前以安全風險為由，向員工發電郵要求刪除電話內的TikTok應用程式，但亞馬遜隨後指有關電郵是誤發。

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據外媒《紐約時報》報道，亞馬遜周五（10日）向員工發出電郵，要求員工在可連接到公司電郵服務的手機中刪除有關程式，不過員工仍然可以透過桌面電腦瀏覽TikTok。然而，亞馬遜在數小時後透過更正電郵澄清，該封員工電郵是錯誤發出，強調公司對員工使用TikTok的政策不變。

TikTok發言人其後就有關報道發表回應指，亞馬遜在發出有關電郵前並無知會他們，又稱不了解對方的憂慮何在。發言人續指，公司歡迎和亞馬遜展開對話，強調TikTok重視隱私和保安。

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TikTok由中國科技公司字節跳動（ByteDance）擁有，近日被美國指可能威脅其國家安全，國務卿蓬佩奧及總統特朗普先後表示考慮封殺TikTok。TikTok則回應表示，公司從未向中國政府提供任何客戶資料，亦會拒絕對方有關要求。

責任編輯：施雯雯