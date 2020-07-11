【美股收市】納指連續3日破頂 新冠藥喜訊道指高收369點

科技股強勢下，納指再創即市及收市新高，最高見10622點，為連續3日收市破頂，全周累升4%跑贏道指的1%及標指的1.8%升幅。美國單日新增6.3萬宗確診，再創新高，無礙美股早段低開後上揚，午後銀行股急升，道指重上26000關。

道指曾升395點，本港今晨4時（即收市），升369點，報26075點；標指及納指升32及69點，報3185及10617點。

標指11個板塊9個上升2個下跌，金融股升近3.5%最俏，能源板塊漲3.2%，通訊服務、公用及必需消費品股亦升逾1.9%；醫療保健股逆市跌跌0.2%，資訊科技股亦輕微低收。

銀行股領漲，高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）兩隻道指成份股大升4.4%及5.5%。

藥廠Gilead Sciences（美︰GILD）公布新數據，顯示瑞德西韋（Remdesivir）有效降低新冠肺炎死亡率達62%，股價一度升2.9%。

近期熱炒的電動車品牌特斯拉（美︰TSLA）周五再創新高，即市漲幅擴至11%至高見1,548.9美元，尾市升10.8%。

電商亞馬遜（美︰AMZN）獲花旗調高目標價至3,550美元，較周四收市價3,182.63美元高逾11%，股價曾升1%。

美國總統特朗普指與中國關係受嚴重破壞，未考慮次階段貿易談判，他歸咎中國沒有及早阻止新冠肺炎疫情蔓延。

疫情憂慮一度加劇市場避險情緒，美滙指數曾高見96.97，尾市跌0.1%，報96.64；日圓升0.2%，報106.94兌1美元。

美債價跌息升，10年期債息回升至0.63厘，之前曾跌逾4點子至低見0.5678厘。