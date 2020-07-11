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SONY入股Epic Games　同騰訊做隊友

金融經濟 03:41 2020/07/11

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Epic的Unreal引擎不只是應用於遊戲，更可用於建築設計、汽車及影視。

SONY（日本上市）宣布策略性入股Epic Games，投資2.5億美元以獲得1.4%股權，加強兩家公司在科技、娛樂及社交用戶服務的發展，透過Sony的娛樂資產及技術，以及Epic的社交娛樂平台及數字生態系統，創造獨特的消費及創作體驗，Epic估值增至178.6億美元，交易仍有待監管機構批准。

SONY主席兼CEO Kenichiro Yoshida表示，Epic有強勁的技術，例如遊戲引擎Unreal Engine及其他創新，沒有比《Fortnite（要塞英雄或稱堡壘之夜）》更好的娛樂革新體驗，未來將探討更大的合作機會，而不是僅局限於遊戲，而是整個迅速發展的數字娛樂領域，為顧客及整個行業帶來更大的貢獻。

Epic創辦人及CEO Tim Sweeney指，SONY及Epic同樣在創新及技術建立業務，未來將分享實時3D的社交體驗，以覆蓋遊戲、電影及音樂，以創建一個更開放、更可達的顧客與內容創作的數字生態。

值得留意的是，騰訊 （00700） 早於2012年以3.3億美元收購Epic Games 大約4成股權，若今次為發新股吸納新投資者，騰訊持有的股權則稍為被攤薄。

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香港股票 Sony 索尼（Sony，美：SNE） 騰訊控股（00700）

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