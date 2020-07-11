【美股午市】特斯拉股價見新高 道指反覆漲200點

美股午市反覆向上，道指漲逾200點，市場關注疫情惡化，威脅經濟復甦前景，新一輪抗疫支票可能即將到來。

新冠肺炎在美國疫情持續反彈，單日新增6.3萬宗確診，再創新高，拖累美股周五場外受壓。惟藥廠Gilead Sciences（美：GILD）公布新數據，顯示瑞德西韋（Remdesivir）有效降低新冠肺炎死亡率達62%，協助美股收復跌幅，道指開市稍升，其後轉趨反覆。

道指早段曾跌68點，本港今晨1時30分，升202點，報25908點；標指及納指升14及17點，報3166及10565點；Stoxx歐洲600指數收市升0.9%，英法德股升幅介乎0.8%至1.2%。

標指11個板塊8個上升3個下跌，金融股升逾2.3%最俏，能源、公用及原材料股亦升逾1.4%；醫療保健股跌0.5%最傷，資訊科技股有沽壓，亦跌0.4%。

受有效降低死亡率的消息鼓舞，Gilead Sciences股價一度升2.9%。聯合航空（United Airlines，美：UAL）與機師工會達到提早退休和自願離職協議，股價先跌後升，暫漲6.6%。

疫情反彈，料可再次惠及網購。電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）獲花旗調高目標價，由2,700美元上調至3,550美元，較周四收市價3,182.63美元高逾11%，亞馬遜即市曾升逾1%，報3,215美元。

近期熱炒的電動車品牌特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價再創新高，即市曾升6.4%至高見1,483.58美元，暫升5.6%。

疫情憂慮一度加劇市場避險情緒，美滙指數一度高見96.97，其後回軟，現報96.68；歐元升0.2%，報1.1302美元；日圓升0.3%，報106.92兌1美元，每百日圓兌7.2494港元。

美國新一輪抗疫支票可能即將到來，但這一次有資格獲得支票的美國民眾數目將大幅減少。此前美國總統特朗普已明確表示，將會在下一次救濟法案中包含對民眾直接發放的支票。

美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）目前正在考慮，向年收入4萬美元或更少的人支付此輪支票，這一門檻將有助於共和黨將新的支出方案，控制在1萬億美元左右。

