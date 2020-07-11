  • 29°C
香港時間 : 2020711日 (六) 02:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股午市】特斯拉股價見新高 道指反覆漲200點

環球經濟金融 01:54 2020/07/11

分享：

美股午市反覆向上，道指漲逾200點，市場關注疫情惡化，威脅經濟復甦前景，新一輪抗疫支票可能即將到來。

新冠肺炎在美國疫情持續反彈，單日新增6.3萬宗確診，再創新高，拖累美股周五場外受壓。惟藥廠Gilead Sciences（美：GILD）公布新數據，顯示瑞德西韋（Remdesivir）有效降低新冠肺炎死亡率達62%，協助美股收復跌幅，道指開市稍升，其後轉趨反覆。

道指早段曾跌68點，本港今晨1時30分，升202點，報25908點；標指及納指升14及17點，報3166及10565點；Stoxx歐洲600指數收市升0.9%，英法德股升幅介乎0.8%至1.2%。

標指11個板塊8個上升3個下跌，金融股升逾2.3%最俏，能源、公用及原材料股亦升逾1.4%；醫療保健股跌0.5%最傷，資訊科技股有沽壓，亦跌0.4%。

受有效降低死亡率的消息鼓舞，Gilead Sciences股價一度升2.9%。聯合航空（United Airlines，美：UAL）與機師工會達到提早退休和自願離職協議，股價先跌後升，暫漲6.6%。

疫情反彈，料可再次惠及網購。電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）獲花旗調高目標價，由2,700美元上調至3,550美元，較周四收市價3,182.63美元高逾11%，亞馬遜即市曾升逾1%，報3,215美元。

近期熱炒的電動車品牌特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價再創新高，即市曾升6.4%至高見1,483.58美元，暫升5.6%。

疫情憂慮一度加劇市場避險情緒，美滙指數一度高見96.97，其後回軟，現報96.68；歐元升0.2%，報1.1302美元；日圓升0.3%，報106.92兌1美元，每百日圓兌7.2494港元。

美國新一輪抗疫支票可能即將到來，但這一次有資格獲得支票的美國民眾數目將大幅減少。此前美國總統特朗普已明確表示，將會在下一次救濟法案中包含對民眾直接發放的支票。

美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）目前正在考慮，向年收入4萬美元或更少的人支付此輪支票，這一門檻將有助於共和黨將新的支出方案，控制在1萬億美元左右。
 

麥康奈爾 特朗普 美股 疫情 瑞德西韋 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間02:00）

下一篇文章

消息指德國外交部邀請中國駐柏林大使 討論港區國安法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】銀行最怕第29條 疑與美國制裁相牴觸
【港區國安法】銀行最怕第29條 疑與美國制裁相牴觸
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間02:00）
美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係
美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係
【美國疫情】確診6.3萬再破頂 染疫ICU總監批不戴口罩自私
【美國疫情】確診6.3萬再破頂 染疫ICU總監批不戴口罩自私