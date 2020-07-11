▲ 土耳其聖索菲亞大教堂改回清真寺 聯合國教科文：遺憾

土耳其總統埃爾多安宣布，將伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），重新由博物館改回清真寺。土耳其的決定惹國際反對，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO；教科文組織）及歐盟均表示遺憾，UNESCO更稱，將重新審視大教堂的世界文化遺產地位。

土耳其最高行政法院裁決，廢除1930年代聖索菲亞大教堂作為博物館的政令。埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）其後在社交網站，分享他簽署的法令副本。法令指出，會將「阿亞索菲亞清真寺」的控制權，由文化旅遊部移交至宗教事務局。

埃爾多安稱，與其他清真寺一樣，聖索菲亞大門所有人打開，包括土耳其公民和遊客。他補充，清真寺在7月24日重新向回教徒開放禱告。

土耳其博物館官方網站顯示，當局已連夜將「聖索菲亞博物館」改名為「聖索菲亞清真寺」（土耳其文：Ayasofya Camii），原本收取售價100里拉的門票，變成免費入場。

希臘批評土耳其的做法，認為這是對整個文明世界的公開挑釁。俄羅斯、美國都表明反對。土耳其外長卡武索格魯（Mevlut Cavusoglu）此前指，土耳其無需考慮其他國家的意見，有權改建大教堂為清真寺。

聖索菲亞大教堂建於拜占庭時代，在公元537年落成，至今有1500年歷史。直到1453年奧斯曼帝國征服君士坦丁堡後，將大教堂改為清真寺。清真寺於1935年改為博物館，獲UNESCO其後列為世界遺產。

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記者：韓羚