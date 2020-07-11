【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？

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【中概股回歸】Bilibili今年累升1.5位倍跑贏網易京東 原來是一家遊戲公司？
ATMX四大科網股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 在北水及外資追捧下，連日急升，其中阿里巴巴、騰訊及美團更不斷破頂，小米亦曾重上「招股價」，氣勢強勁。科網狂潮下，券商都不斷ATMX目標價，究竟目標價的升級潮，能否追得上ATMX的股價升勢？
從ATMX最新目標價發現，美團及騰訊股價距離券商的目標價最近，部分券商對美團的目標價更低於美團股價。阿里巴巴的目標價與股價的差距較遠，其中星展的306元目標價，潛在升幅高達兩成，或許與阿里巴巴股價升勢，跑輸騰訊及美團有關。
至於與阿里巴巴同樣是近期才發力的小米，其目標價與股價的差距，與騰訊的情況相若。小米目標價的潛在升幅介乎3.1%至9.6%，而騰訊目標價的潛在升幅則為1.6%至9.8%。
|阿里巴巴目標價
|券商
|目標價（元）
|潛在升幅*
|星展
|306
|+19.8%
|瑞信
|301
|+17.9%
|富瑞
|300
|+17.5%
|麥格理
|298
|+16.7%
|工銀國際
|293
|+14.7%
*與7月10日收市價255.4元比較
|騰訊目標價
|券商
|目標價（元）
|潛在升幅**
|摩根大通
|600
|+9.8%
|富瑞
|592
|+8.3%
|Bernstein
|570
|+4.3%
|滙證
|559
|+5.5%
|國泰君安
|555
|+1.6%
**與7月10日收市價546.5元比較
|美團目標價
|券商
|目標價（元）
|潛在升幅#
|華泰證券
|230.2
|+10.6%
|富瑞
|228
|+9.5%
|麥格理
|210
|+8.6%
|滙證
|206
|-1.1%
|交銀國際
|201.4
|-3.3%
#與7月10日收市價208.2元比較
|小米目標價
|券商
|目標價（元）
|潛在升幅##
|華泰證券
|18.5
|+9.6%
|摩根士丹利
|18
|+6.6%
|招銀國際
|17.8
|+5.5%
|建銀國際
|17.7
|+4.9%
|國信證券
|17.4
|+3.1%
##與7月10日收市價16.88元比較
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