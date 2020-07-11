【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？

ATMX四大科網股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 在北水及外資追捧下，連日急升，其中阿里巴巴、騰訊及美團更不斷破頂，小米亦曾重上「招股價」，氣勢強勁。科網狂潮下，券商都不斷ATMX目標價，究竟目標價的升級潮，能否追得上ATMX的股價升勢？

從ATMX最新目標價發現，美團及騰訊股價距離券商的目標價最近，部分券商對美團的目標價更低於美團股價。阿里巴巴的目標價與股價的差距較遠，其中星展的306元目標價，潛在升幅高達兩成，或許與阿里巴巴股價升勢，跑輸騰訊及美團有關。

至於與阿里巴巴同樣是近期才發力的小米，其目標價與股價的差距，與騰訊的情況相若。小米目標價的潛在升幅介乎3.1%至9.6%，而騰訊目標價的潛在升幅則為1.6%至9.8%。

阿里巴巴目標價 券商 目標價（元） 潛在升幅* 星展 306 +19.8% 瑞信 301 +17.9% 富瑞 300 +17.5% 麥格理 298 +16.7% 工銀國際 293 +14.7%

*與7月10日收市價255.4元比較

騰訊目標價 券商 目標價（元） 潛在升幅** 摩根大通 600 +9.8% 富瑞 592 +8.3% Bernstein 570 +4.3% 滙證 559 +5.5% 國泰君安 555 +1.6%

**與7月10日收市價546.5元比較

美團目標價 券商 目標價（元） 潛在升幅# 華泰證券 230.2 +10.6% 富瑞 228 +9.5% 麥格理 210 +8.6% 滙證 206 -1.1% 交銀國際 201.4 -3.3%

#與7月10日收市價208.2元比較

小米目標價 券商 目標價（元） 潛在升幅## 華泰證券 18.5 +9.6% 摩根士丹利 18 +6.6% 招銀國際 17.8 +5.5% 建銀國際 17.7 +4.9% 國信證券 17.4 +3.1%

##與7月10日收市價16.88元比較

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