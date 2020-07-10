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【鴻圖大計】阿里巴巴定下5年目標　平台消費規模達10萬億元人民幣

股樓投資 23:38 2020/07/10

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港股市值王，內地科網巨頭阿里巴巴(09988)今日刊登公司2019年報。主席兼首席執行官張勇在年報發表的給股東的信之中，更披露集團願景。集團期望，5年內能服務中國10億消費者，在阿里平台上實現人民幣10萬億元的消費規模，全面走向全球化。而於2036年，集團能夠服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫助超過1,000萬中小企業盈利。阿里今日回吐2.4%，報255.4元。

相關文章：【大行點睇】富瑞兩大理由　上調阿里巴巴目標價至300元

張勇亦在給股東的信中指出，繼續堅持「全球化、內需、雲計算大數據」三大戰略，並形容全球化是阿里的長期之戰，內需是阿里的基石之戰，雲計算大數據是阿里的未來之戰。

另一方面，阿里巴巴副總裁、天貓精靈事業部總經理庫偉今日在世界人工智能大會分論壇上表示，天貓精靈今年要投入100億元人民幣，建立ＡＩｏＴ（人工智能物聯網）及內容生態，並與阿里雲ＩｏＴ聯合建立阿里ＡＩｏＴ創新中心。庫偉指出，目前天貓精靈可連接設備數已經達到2.72億，過去三年這一規模增長近30倍。未來預計阿里ＡＩｏＴ創新中心每年至少可以撬動智能家電行業新增產值100億元人民幣。而到了2025年，中國70%的電器產品都將升級為智能產品。

相關文章：【港股追蹤】市值我最大　阿里超越騰訊重奪NO.1

 

撰文 : 投資者

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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