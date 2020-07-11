【至叻板塊】疫情再爆發　本地股仆直避險股爆升

本港疫情「第三波爆發」，打窒港股升浪，就連早前強勢的科網股周五（10日）都要回吐。先不說強勢板塊，今周跌得最勁的板塊，均有共通點，就是業務在港澳地區的股份。

例如，最差板塊為賭業股，平均跌幅5%，其中跌得最多為銀河娛樂（00027）、澳博（00880），股價插7%以上。其餘最弱板塊，都是本地地產、本地金融、高息的公用股等。

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說回強勢板塊，金礦股表現最威，主要受惠金價升穿每盎斯1,800美元，資金追捧金礦股及黃金ETF。埋單計，今周黃金板塊平均漲幅達19.7%，靈寶黃金（03330）、紫金礦業（02899）、山東黃金（01787）一周分別漲40.5%、24.7%及21.1%。

事實上，市場愈來愈多唱好金價的聲音，之前高盛便調高了未來12個月金價目標由1,800美元升至2,000美元，主要因實質利率低迷。無獨有偶，花旗也看明年上半年金價可突破2,000美元。

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另外，電動車、手機零件都是強勢榜常客，反而基建股可謂爆出個冷門，也難怪，日前股市大旺，帶挈不少醜股無厘頭大升，基建股中的中車时代電氣（03898）經過了1年多的漫長跌浪，今周突然抽升，一周反彈45.3%，帶動基建板塊平均升幅有13.1%。

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