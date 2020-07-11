【中概股回歸】Bilibili今年累升1.5位倍跑贏網易京東　原來是一家遊戲公司？

▲ 內地彈幕影片網站Bilibili傳正考慮來香港第二上市

內地彈幕影片網站Bilibili（美︰BILI）傳正考慮來香港第二上市。作為今年內升幅逾1.5倍，跑贏京東 （09618） 、網易 （9999） ，甚至是美團 （03690） 、拼多多（美︰PDD）中國科網股，究竟Bilibili是一家怎樣的公司？

Bilibili亦稱嗶哩嗶哩、或簡稱為B站，是內地的一個彈網片網站，其模式最初為參照日本同類網站Niconico，並在創站初期以ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容為主打，並逐漸形成一個專注於ACG內容的社群。

2019業績資料顥示，Bilibili收入為68億元人民幣，其中有53%來自手機遊戲； 24%來自直播及增值業務；12%來自廣告；11%來自電商及其他業務。

由此可見，雖然Bilibili是一個影片網站，但實際上其主要收入來源是遊戲，因此其實不能與愛奇藝、Netflix、Youtube等串流影片服務供應商混為一談；若單看數據，甚至可說它是披着「影片網站」外皮的遊戲公司。

目前，除了多款已發行的熱門手遊外，B站擁有超過30款遊戲儲備，其中有8款已獲得版號。

用活躍用戶按年增7成

在2020財年首季度財報中，用戶增長也很顯眼：月活用戶1.724億，按增長70%，日活用戶同比增長69%至5100萬。值得注意的是，B站的用戶有不少是年輕的95後，是內地年輕人必定認識的一個網站。

而在此基礎之上， B站近期積極地想將其定位大眾化，並開始減少對遊戲業務的依賴，簽約直播平台鬥魚（美︰DOYU）的前「一姐」 馮提莫，並積極地擴展影片內容的多元性，出品「刷屏級」影片《後浪》等等，使其走出了ACG群體的局限，成為內地最受年輕人歡迎的網站。

更重要的是，作為影片網站，Bilibili的付費用戶人數達1340萬。在互聯網時代，付費的用戶對於影片網站而言是極為稀珍的資源，而B站付費用戶持續增長，反映出其潛力，作為整合了遊戲、影片、社群，而且深受年輕人受迎的網站，市場普遍對其前景看法正面，並預期未來收入將更多元化，因而令其股價水漲船高。

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