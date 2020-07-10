【ESPRIT】維他奶後人「逼宮」　思捷：對罷免感驚訝、憂威脅經營

▲ 思捷最新回覆指，對提出罷免執行董事感到驚訝，特別是公司正展開重組，罷免或影響企業持續經營。

維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵，上周大手增持思捷環球 （00330） ，以持權12.89%取代邢李㷧女兒的單一最大股東地位，並隨即「逼宮」。思捷最新回覆指，對提出罷免執行董事感到驚訝，特別是公司正展開重組，罷免或影響企業持續經營。

羅琪茵成為思捷最大股東後，即要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事。思捷環球今日收報1.47元，日內曾創逾52周高，高見1.82元，成交額5306.9萬元。

思捷環球發言人回應傳媒查詢時表示，歡迎North Point Talent Limited成為思捷的大股東，管理層與North Point Talent Limited尚未有任何接觸，公司會與股東就業務方面進行公開透明的對話。

發言人續指，對股東提出罷免執行董事感驚訝，而思捷正處於關鍵時刻，上周公布財產保護訴訟程序開始，公司最大市場德國正進行重組計劃。

董事會認為，罷免執行董事會威脅到企業的持續經營，但公司正在評估North Point Talent Limited提出的意見，並向股東澄清業務及經營前景，以應對公司見前面對的挑戰，無論如何，期待即將舉行的股東特別大會。

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