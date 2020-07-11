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【疫情再臨】天水圍慧景軒業主趕移民沽特色單位 為何買家願意以區內新高呎價1.68萬元接貨?

股樓投資 12:03 2020/07/11

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過去一個多月，自「港區國安法」落實推出，市場上業主因移民的個案明顯增加，天水圍慧景軒也剛錄得業主移民賣樓的成交。中原地產分區營業經理陳思麗表示，分行剛促成一宗，慧景軒1座頂層特色單位，實用面積850平方呎，三房套房間隔，外連593呎平台及626呎天台，屬罕有放盤。

【疫情第三波】疫情急劇轉差市民減外出　周末預約睇樓量按周跌逾7% 哪屋苑跌幅最大?

陳思麗表示，原業主因小孩將到外地讀書，舉家移民，才願意割愛，單位開價1,800萬元，最後大幅減價370萬元，以1,430萬元沽出，折合平均實用呎價16,824元，創屋苑樓價及呎價新高，呎價更創區內二手呎價新高。目前屋苑實用面積平均呎價約10,460元水平，換言之，上述成交較市價高出達61%，十分驚人。

【逆市派花紅】好老闆邊度搵﹖ 耀才豪派七位數特別花紅獎勵員工

陳思麗表示，新買家為換樓客，鍾情上址附連特色大平台及天台，放盤罕有，一睇即中，隨即洽購，見減幅吸引，火速拍板承接。原業主則於2003年6月以276.5萬元一手買入單位，持貨約17年，帳面獲利1,153.5萬元，升值約4.2倍

【樓市現象】疫情第三波殺到買家冇有怕 樓市馬照跑舞照跳 屢現創新高成交

她補充，慧景軒設有3座，其中以上成交的第1座屬屋苑的「樓王」，而以上成交的特色單位景觀更遼闊，她指：「該特色單位成交單更是市場罕見的放盤，可望270度極開揚米埔濕地公園及西部通道景致，更可以望到深圳灣一帶，甚至連深圳主題樂園的煙花也可望到。」同時，以上特色單位只有1、2座的項層提供，市場放盤稀有，難怪新買家一遇到該單位就決定拍板買入。

 

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撰文 : 陳詠妍

慧景軒 港區國安法 移民 疫情 放盤

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