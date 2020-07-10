【疫情第三波】疫情急劇轉差市民減外出　周末預約睇樓量按周跌逾7% 哪屋苑跌幅最大?

新冠疫情再次峰迴路轉，本港突然於爆發第三波疫情，全港學生提早放暑假。雖然未見樓市出現恐慌性拋售，但市民也盡量減少外出活動，睇樓意欲也明顯大跌。據中原地產的數據，十大屋苑本周末錄得498組預約睇樓，較上周減少7.4%，回落至5周新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港疫情反覆，近日確診個案急增，市民小心為上，盡量減少外出活動，二手睇樓量減少屬正常現象，加上本周六兩個鐵路站新盤開售，吸走不少購買力，以致二手睇樓量回落。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港新冠肺炎疫情再次升溫，買家入市態度傾向審慎，而多個新盤積極搶客，亦令未來兩天二手預約睇樓量受壓。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,295組客戶於周末預約睇樓，按周大減6.8%，創近13周新低。雖然近日肺炎確診數字急升，社交措施或將再次收緊，影響二手睇樓客量，但現時市場情緒暫未出現恐慌。

綜合多個屋苑的數據，以康怡花園預約睇樓量跌幅最大，中原地產首席分區經理楊文傑表示，本周末東九龍兩大新盤夾擊下，康怡花園本周預約睇樓量錄得30組，較上周下跌25%，買家也期望業主願意提供較大的議價空間。康怡花園7月至今錄得6宗成交，平均實用呎價17,975元。

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不過，美孚新邨及沙田第一城的預約睇樓量反升。中原地產高級分行經理馮健平表示，美孚新邨本周末睇樓量錄60組預約，按周回升9.1%，最主要原因，是業主見新盤市場熱鬧，叫價亦不敢進取，每呎實用叫價輕微回落至14600元，有望帶動交投向好。

至於沙田第一城預約睇樓氣氛活躍，中原地產分區營業經理侯惠良表示，近日肺炎疫情再度反彈，不過無損買家入市的意欲，加上踏入暑假，租務成交轉趨活躍，帶動睇樓氣氛。沙田第一城本周錄得約60組睇樓預約，較上周升20%，每呎實用叫價維持19,800元水平。

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