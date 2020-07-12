【下半年展望】利達資產：環球經濟「W型」回升　恒指目標27800點

受新冠肺炎疫情及多國政局緊張關係影響，環球經濟及股市大受打擊，展望下半年，利達資產管理預料市場風險胃納反覆，焦點續放在疫情防控及對經濟影響的持久性、美國總統大選、中美關係及市場對估值的信心。惟該行認為市場憧憬環球經濟「V型」反彈過分樂觀；未來數季以「W型」回升則為較合理的預估。

報告指出，彭博數據顯示，股市平均在經濟衰退完結前136日見底，只有2001年的股市在經濟走出谷底後才回升。預期第二波疫情發生的機會率很高，但投資者焦點應放在受控與否。若受控地發生第二波疫情，相信整體經濟可在第四季成功探底；參考過往數據，股市應在第三季見底。

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利達最看好納斯達克指數，其次偏好的是標準普爾500指數、國企指數及滬深300指數；道瓊斯工業平均指數及恒生指數的看法則是中性。

在各國市場受困多項憂慮之時，唯獨納指一支獨秀，屢創新高，主要受惠疫情帶動「宅經濟」，科技及新經濟股發威，當中五大巨企（Facebook、Amazon、Microsoft、Netflix及Google母公司Alphabet），簡稱FAMNG，為納指升市功臣。利達資產指出，納指升浪自2018年底已開始，預測市盈率也升至逾30倍以上，不少投資者擔心「高估值」的納指或出現回吐風險。惟該行認為根據過往納指與預測市盈率的情況，納指可在傳統分析的「高估值」水平保持反覆向上的趨勢，納指目標為12000點。

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內地今年首季國內生產總值按年下降6.8%，遜預期，並是有紀錄以來首次錄負增長。而經過一年多的高通脹後，近月有所回落，預料央行在經濟走出谷底前仍會多管齊下，或再下調存款準備率、中期及長期借貸便利等。滬深300指數目標5090點 。

香港受累內憂外患，多項主要經濟數據仍在呈下行趨勢，尤在其他地區疫情更嚴峻的影響下，外向型經濟的香港或需更長時間才能見底回升，該行暫對香港本地資產的看法較為審慎。雖然經濟未見好轉，惟相信恒生指數的基本面已具部分底部條件。現時恒指的預測市盈率約為11倍，雖不算吸引，但低於多年的平均水平，料由估值收縮所形成的壓力不大。

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而從恒指的預測股息率與美國10年期國債息率差額可見，每當息差達至2.00%以上水平時，恒指均進入築底時期，故預料港股在未來數月將完成探底支持，恒指目標27800點；國指目標11500點。