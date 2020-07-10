  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 22:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【利率基準改革】金管局設3過渡工作里程碑　61%已製定整體過渡計劃

金融經濟 21:54 2020/07/10

分享：

金管局今日再就利率基準改革向業界發通告，並設立3個過渡工作里程碑供業界參考。

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）或於2021年底後停用，各地監管機構加緊促金融機構，作出相應的過渡措施。金管局再就利率基準改革發通告，向業界訂立3項過渡工作的里程碑，另當局最新調查顯示，截至今年第一季，已制定整體機構過渡計劃的銀行比例已增至61%。

據金管局最新調查，截至今年3月底止，香港銀行體系以LIBOR為參考利率的資產及負債額，分別為4.8萬億港元及1.6萬億港元，各佔以外幣計價資產及負債總額的30%及11%。

金管局在最新通告中指，與財資市場公會商討後，向業界訂立3項過渡工作的里程碑，分別是︰銀行明年1月1日起，理應可以提供參考備用參考利率（ARRs）的產品、向所有2021年後到期的新發行LIBOR掛鉤合約作出充足的備用條款、以及在明年6月底前應停止發行會於2021年後到期的LIBOR掛鉤合約。

金管侷促請業界盡力按照上述里程碑籌備過渡措施。另外，為確保銀行有充足的過渡工作，金管局已要求亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）協助訂立過渡指引，同時與財資市場公會共同開發有關利率改革的備忘，供企業客戶查閱。

相關文章：

場外結算公司推出基於HONIA定價利率產品結算服務

【HONIA】財金新名詞你要知　HIBOR地位受影響？

拆息 金融機構 香港金融管理局 金融 銀行 港元 香港 倫敦 亞洲

上一篇文章

【盈警盈喜】招商局盈警：料中期盈利跌超過7成　金蝶國際中期料虧最多3億人幣（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】美股道指開市微彈20點　恒指夜期高水逾百點（附ADR報價，不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）