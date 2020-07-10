【利率基準改革】金管局設3過渡工作里程碑　61%已製定整體過渡計劃

▲ 金管局今日再就利率基準改革向業界發通告，並設立3個過渡工作里程碑供業界參考。

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）或於2021年底後停用，各地監管機構加緊促金融機構，作出相應的過渡措施。金管局再就利率基準改革發通告，向業界訂立3項過渡工作的里程碑，另當局最新調查顯示，截至今年第一季，已制定整體機構過渡計劃的銀行比例已增至61%。

據金管局最新調查，截至今年3月底止，香港銀行體系以LIBOR為參考利率的資產及負債額，分別為4.8萬億港元及1.6萬億港元，各佔以外幣計價資產及負債總額的30%及11%。

金管局在最新通告中指，與財資市場公會商討後，向業界訂立3項過渡工作的里程碑，分別是︰銀行明年1月1日起，理應可以提供參考備用參考利率（ARRs）的產品、向所有2021年後到期的新發行LIBOR掛鉤合約作出充足的備用條款、以及在明年6月底前應停止發行會於2021年後到期的LIBOR掛鉤合約。

金管侷促請業界盡力按照上述里程碑籌備過渡措施。另外，為確保銀行有充足的過渡工作，金管局已要求亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）協助訂立過渡指引，同時與財資市場公會共同開發有關利率改革的備忘，供企業客戶查閱。

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