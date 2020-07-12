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【新冠肺炎】疫情再爆發　遙距工作再受關注

科技 19:00 2020/07/12

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【新冠肺炎】疫情再爆發　遙距工作再受關注

新冠肺炎大流行，不少企業及城市的經濟活動大停擺。數據儲存服務方案供應商Pure Storage的行政總裁Charles Giancarlo表示，企業需要改變：「比以往任何時候，都需要可擴展的遠程營運功能。」他見到企業的焦點急速改變，優先評估其IT投資及數碼轉型，營運加速轉移到雲端。

Charles又指出，企業儲存數據，過去重視存儲費用、管理成本、能源使用等效能，現在除了關注儲存費，也重視靈活性及人力效能（Human efficiency）。人力效能往往被系統的複雜性和不可靠性削弱，若存儲系統有更好的設計，以及變得自動化，可有助提升人力效能。

「在這個艱難的經濟環境下，降低成本和風險至關重要。」他相信企業需要簡單、可靠及最大靈活性的IT環境，以應對急速變化的未來。對標準化、自動化和即服務交付（as-a-service delivery）的解決方案需求或會上升。

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多雲管理混合雲部署 　快速流行
Pure Storage國際副總裁James Petter接受專訪時表示，全球企業都在面對經濟下滑的挑戰。「今年全球GDP肯定會下滑，正是考驗企業快速應變、轉變的能力。」經此一疫，他相信多雲管理及混合雲部署，將是企業未來轉型重點之一，而雲端經濟（Cloud economy）亦會持續成長。「未來實體會議與視像會議，必定會互相配合。」

疫情期間，為了保持與員工及客戶的溝通，Pure Storage舉行不同的虛擬聚會，包括透過視像品酒、以VR技術舉行虛擬會議。

記者：梁巧恩

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