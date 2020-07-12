【筍盤推介】新淨靚裝3房換樓之選  叫價較市價低水20%

本港疫情再現第三波爆發，加上「港區國安法」落實，樓市備受不利因素夾擊，對準買家來說，或是個不錯的入市良機。以下介紹位於元朗尚悦7座低層A室的3房單位，屋苑樓齡只有7年，單位也十分新凈，叫價750萬元，叫價較屋苑較同屋苑呎價平22.8%，同時也較銀行估價低32萬元，適合換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 元朗尚悦7座低層A室 (物業編號: M300142693) 實用面積： 743平方呎 間隔： 3房 叫價： 750萬元 賣點： 元朗低水3房換樓精選

新淨靚裝

屋苑樓齡只有7年

向南3房套

屋苑擁6萬呎大型會所，配套設施逾40項

穿梭巴士接駁元朗站

單位較銀行估價平32萬元

叫價較同屋苑呎價平22.83%



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https://bit.ly/38yEsDv

國安法疫情轉壞夾擊 樓市勢危﹖ 「樓市大好友」汪敦敬唱反調：「住宅上升動力為20年來最大!」

以下為單位相片：

▲ 尚悅為元朗區新晉大型屋苑

▲ 廚房空間感十足

▲ 浴室十分新凈

【準買家注意】 疫情爆發第三波 住宅按揭為否再現「大塞車」？

▲ 單位客廳外連露台

▲ 睡房間隔四正

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