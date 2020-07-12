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【筍盤推介】新淨靚裝3房換樓之選  叫價較市價低水20%

股樓投資 08:00 2020/07/12

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本港疫情再現第三波爆發，加上「港區國安法」落實，樓市備受不利因素夾擊，對準買家來說，或是個不錯的入市良機。以下介紹位於元朗尚悦7座低層A室的3房單位，屋苑樓齡只有7年，單位也十分新凈，叫價750萬元，叫價較屋苑較同屋苑呎價平22.8%，同時也較銀行估價低32萬元，適合換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 元朗尚悦7座低層A室 (物業編號: M300142693)
實用面積： 743平方呎
間隔：  3房
叫價： 750萬元
賣點：
  • 元朗低水3房換樓精選
  • 新淨靚裝
  • 屋苑樓齡只有7年
  • 向南3房套
  • 屋苑擁6萬呎大型會所，配套設施逾40項
  • 穿梭巴士接駁元朗站
  • 單位較銀行估價平32萬元
  • 叫價較同屋苑呎價平22.83%


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/38yEsDv

 

國安法疫情轉壞夾擊 樓市勢危﹖ 「樓市大好友」汪敦敬唱反調：「住宅上升動力為20年來最大!」

以下為單位相片：

尚悅為元朗區新晉大型屋苑

廚房空間感十足

浴室十分新凈

【準買家注意】 疫情爆發第三波 住宅按揭為否再現「大塞車」？

單位客廳外連露台

睡房間隔四正

 

【逆市派花紅】好老闆邊度搵﹖ 耀才豪派七位數特別花紅獎勵員工

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

港區國安法 放盤 估價

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