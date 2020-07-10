【企鵝吞Warframe】騰訊力壓SONY　與樂遊科技訂立私有化協議　

為時大半年的電腦遊戲開發商樂遊科技(01089)股權爭奪戰終塵埃落定。內地科網巨頭騰訊(00700)突然殺出，樂遊科技在今日收市後發出公告，與騰訊旗下全資附屬公司訂立私有化獨家協議，公司有可能被收購及私有化。樂遊停牌前報2.89元，市值89億元。該股周一(13日)將復牌。連升多日的騰訊今日則收報546.5元，跌2.9%。

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樂遊主要於加拿大及內地從事遊戲開發及銷售，旗下公司Digital Extremes開發的作品《星際戰甲》(Warframe)於各地大受歡迎。去年中公司傳出賣盤消息，即傳出多間機構對其洽購，包括網易(09999)、高盛及日本科技巨頭Sony。去年底，市場傳出騰訊也有份投資的手遊開發商創夢天地(01119) 曾以109億元向樂遊作出洽購，然而今年4月卻傳出收購磋商陷入停滯。上月，內地遊戲商世紀華通 (深：002602)亦傳出有意收購樂遊。踏入上星期，再傳出Sony有份競購樂遊。

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今年初，騰訊亦以11億元收購，開發《Conan Exiles》和《The Secret World》等知名遊戲的挪威遊戲公司Funcom。