【下半年展望】宏利：中國股票具吸引力　留意5G、網上教育及餐飲

經過數月防疫封鎖和疫情衝擊後，亞洲區新冠肺炎感染率似乎受控，成為最早重啟經濟活動的地區之一。亞洲和大中華股票出現反彈，截至6月下旬，股市指數較3月份低位回升約30%。展望下半年，宏利投資管理報告指出，即使前景持續不明朗，亞洲區內仍不乏具吸引力的公司，尤其是中國，因其受惠於「加速數碼化」和「去全球化」的兩大趨勢，而亞洲國內生產總值有望在2020年和2021年繼續錄得正增長。

報告指，今年中國和亞太（日本除外）地區的國內生產總值增長預測，分別從1月的5.8%和5.4%，下調至5月的3%和0.9%，亞洲堅實的經濟基礎，有助增長維持正數。展望2021年，預期中國和亞太（日本除外）國內生產總值增長預測分別達7.7%和7.4%，均超越已發展市場。

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在企業層面，報告認為2020年企業盈利增長乏善足陳，但明年盈利升幅可能高達20%。基於目前估值，亞洲股市很可能在年底前維持區間上落，但2021年或出現10%的潛在升幅。

報告指，隨著疫情減退，兩股主要趨勢將會加深：「加速數碼化」和「去全球化」。

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在「加速數碼化」方面，踏入2020年，隨著5G技術推出，亞洲各國政府和企業已開始投資數碼科技，尤其是中國。市場對網速的需求升幅高於預期。基於這種情況，宏利看好5G相關行業，包括通訊基站、數據中心和上游設備。

在消費層面上，報告指出，在封城期間，新成立和冒起的電子商貿公司透過滿足低線城市民眾的特有需求而擴展業務。值得注意的是，即使是年長一代亦開始利用網上應用程式，訂購雜貨或食品送餐服務。另一種消費行為是家長普遍接受網上教育模式，該行曾經預計在未來三年，網上教育滲透率會從低於5%，提高到15%至20%，但現時已經提早達到這個水平。因此，愈來愈多供應商致力提供更優質的網上課程，宏利為此一直研究經營網上教育企業和餐飲的公司。

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「去全球化」方面，疫後世界或會邁向去全球化，各國與近鄰或貿易夥伴的關係不再緊密，轉趨自給自足。這股趨勢無疑會產生贏家和輸家。可藉民眾收入上升而把握內需增加的良機，以及能夠藉製造業價值鏈上移、經營利潤率較高的業務的公司將可受惠。實際上，贏家在過去十二個月愈見明顯，約200家台灣企業享受政府提供的優惠政策，將海外生產基地遷回台灣，這個轉變帶動當地商業和工業房地產領域的發展。



